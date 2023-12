Aunque Arturo Vidal lo postuló para la banca de Colo Colo, Jaime García no ha recibido el llamado de ningún club para la temporada 2024. Por eso, el ex DT de Ñublense nuevamente pidió oportunidades para los técnicos chilenos y también llamó a su gremio a “unirse y quererse”.

En diálogo con D Sports, García contó que “uno siente orgullo” por las palabras de Vidal, pero que “no me ha llamado nadie. Estoy esperando que alguien pesque el teléfono y me llame, porque voy a tratar de hacerlo de la mejor manera”.

“Ya hay que cortarla. Los técnicos chilenos tenemos la capacidad. Lo que pasa es que a veces queremos que nos esperen. En su momento, el presidente de Ñublense me esperó, con buenos y malos resultados, y vimos crecer. Creyeron en lo que estaba haciendo”, continuó.

Luego, comentó que a los técnicos chilenos les falta “querernos, unirnos, tener un sindicato. Que protejamos eso que nos ha costado. ¿Tú ves que tengamos técnicos en Argentina? ¿En Uruguay? ¡Nada! Acá nos falta querernos, decirnos: ‘oye, este está hablando mal de ti, que no lo haga'”.

“Pero al final, estamos solos. Yo me tengo que proteger solo y hacer mis cosas solo. Voy a un lado y me dicen, ‘no, es que hablaron esto de ti’. ¿Y por qué? Si ahí están los resultados, ahí está cómo juegan mis equipos, equipos que son baratos y con poco plantel”, lamentó.

“Nos cuesta. Yo recién estoy con alguien que me lleve las cosas. Me he sacado la mierda, nunca me han representando. Y voy remando solo. Eso nos falta: cuidarnos y querernos, nada más que eso”, cerró el entrenador.

Los técnicos chilenos del Campeonato Nacional

Por el momento, sólo seis de los 16 equipos del Campeonato Nacional 2024 tendrán técnicos chilenos. Gustavo Huerta en Cobresal, Nano Díaz en Coquimbo Unido, Miguel Ramírez en Deportes Iquique, Emiliano Astorga en Cobreloa, Nicolás Núñez en Universidad Católica e Ivo Basay en Deportes Copiapó.

Mientras, los clubes que buscan entrenadores son Colo Colo, Universidad de Chile, Unión Española, Ñublense, Audax Italiano y Unión La Calera. El resto de los clubes tienen entrenadores argentinos en sus bancas.

¿Qué dijo Hernán Caputto de Jaime García?

Antes de salir de la banca de Ñublense, Hernán Caputto acusó a Jaime García de beber alcohol junto a sus jugadores. Cuando un hincha de Chillán pidió el regreso del chileno al equipo, Caputto contestó: “¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores?”.

