Colo Colo busca técnico luego de la salida de Gustavo Quinteros. Los albos decidieron no renovarle a su entrenador y luego de tres años salen al mercado de cara a la temporada 2024. Arturo Vidal, quien sigue atento la actualidad del Cacique, propuso un nombre: el de Jaime García.

A través de una transmisión de Twitch, y además de criticar a Colo Colo por dejar salir a Quinteros, el King pidió una oportunidad para el ex Ñublense. “Colo Colo seguramente traerá un entrenador de buen nombre. Jaime García también sería muy bueno, lo hizo muy bien en Ñublense”, contó.

“Se merece una oportunidad así, ir a Colo Colo es agarrar al equipo más fuerte, el que más exige. Sería lindo verlo, pero vamos a ver lo que pasa”, sumó el King, quien también ha postulado a García para la selección chilena. Para el volante, la experiencia del DT en copas internacionales es una buena razón para probarlo.

“Es un extraordinario entrenador, muy buena persona, de verdad. De la nada llegó a pelear. Ganó en Quito (a LDU en los octavos de final de Copa Sudamericana), que es casi imposible. Imagínate le entregas un Colo Colo. ¿Pero para que eso pase, ustedes creen que se la van a jugar?”, continuó.

A pesar de la petición del volante de Athletico Paranaense, Jaime García está lejos de ser el próximo entrenador de Colo Colo. Según Dale Albo, el ex DT de Ñublense ya fue descartado por Blanco y Negro porque no cumple con el perfil que están buscando la dirigencia.

Vidal critica a Colo Colo por la salida de Gustavo Quinteros

A pesar de que postuló a su reemplazante, Arturo Vidal mostró su molestia por la decisión de Colo Colo de no renovar a Gustavo Quinteros. Seis directores del Cacique se manifestaron en oposición a su continuidad, mientras que sólo tres querían que siguiera. La decisión se tomó el pasado viernes.

“Colo Colo no estuvo mal, estuvo pésimo, estuvo horrible. De verdad que muy mal. Quedé loco cuando vi esa cuestión. El día anterior celebrando la Copa Chile y se va el entrenador. No sé más allá, pero vi que hubo una votación de los dirigentes que fue 6-3 donde decidieron que no seguía”, dijo.

Para el King, sacar a Quinteros “no tiene justificación”. “Los errores de cuando se fueron los jugadores el año pasado dejaron la cagada. Después uno siempre le quiere pedir al entrenador de Colo Colo que pelee la Libertadores, pero pelear contra argentinos, brasileños, ecuatorianos y colombianos no es fácil”, señaló.

“Quinteros no se quería ir, pero se hubiese puesto más exigente para pedir refuerzos. Magia no va a hacer, pero es el momento de Colo Colo para pelear algo en Sudamérica. Llena todos los estadios, es el momento para hacer algo bueno”, agregó después.

