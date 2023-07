Este jueves 5 de julio es un día especial para TNT Sports, ya que su exitoso programa Todos Somos Técnicos cumple mil capítulos al aire. Por eso es que Manuel de Tezanos saca pecho por el tremendo logro alcanzado.

De Tezanos es el conductor del espacio que debutó en la señal deportiva en febrero de 2019, en ese entonces aún CDF, y contestó el llamado de RedGol para revelar el secreto detrás del éxitazo. “Es una locura lo que genera“, anticipa.

Manuel de Tezanos orgulloso por los 1.000 capítulos de TST

De entrada, Manoel destaca que los 1.000 programas de TST “es un hito importantísimo. Yo creo que nadie se esperaba el éxito que ha tenido el programa, ha sido realmente una locura lo que genera, la gente que te ve, la posibilidad que tenemos de entretener”.

Tras eso, Manuel de Tezanos resalta que “uno siempre lo planteó como un programa de fútbol y de análisis, pero nunca pensó que se iba a convertir como en un fenómeno cultural casi”.

Así, confiesa sentirse “muy orgulloso, muy contento, agradecido de la cantidad de gente que nos ve y nos manda mensajes, y llegar a mil capítulos es increíble“.

¿Algún recuerdo de los inicios? ¿Habían dudas sobre cómo les podía ir? “Más que dudas, uno trata de hacer un programa de deportes y yo en mi carrera he estado en varios con distintos formatos y tipos, y cumplían su rol de programa deportivo”.

“Más que creer que no le iba a ir bien uno pensaba que iba a tener sus limitaciones nomás, pero increíblemente se ha convertido en más que un programa deportivo“, resalta el creador del canal Fuerte pero al Balong en YouToube.

Equilibro perfecto

Después, Manoel destaca que hay “personajes que con sus chistes y su forma de ser se han ganado el cariño de la gente y al final es como una mezcla entre deportes, entretención, humor, que creo que es perfecto para el horario”.

“La gente a las siete de la tarde llega cansada del trabajo muchas veces o también acompañamos a gente que está trabajando y quiere un rato de entretención. También vamos a tono de lo que pasa en el día, si Chile pierde un partido de selección no vamos a estar muertos de la risa pero si no pasa nada vamos a tirar hartas tallas”, destaca.

Entonces, ¿ese es el equilibrio perfecto? “Claro, pero se ha dado naturalmente, no es algo que estemos buscando. No es que digamos “ya, hoy vamos a ser chistosos”, no, han salido tallas y chistes y es muy geniuno, y yo creo que eso es lo que se agradece finalmente”, explica.

Evolución y sorpresas para el programa mil

Al ser consultado sobre si le agregaría algo al programa, De Tezanos destaca que “estamos en permanente evolución, vamos probando cosas donde algunas secciones funcionan y otras no, yo creo que siempre está el desafío de hacer algo que vaya mejorando”.

“No nos estancamos, ahora cambiamos la escenografía y vamos sumando panelistas. Es un programa donde desde el Bichi campeón del mundo hasta Arturo Millán que se va sumando todos tienen su opinión, es muy respetuoso e inclusivo de las opiniones de cualquier persona que participe, y yo creo que eso también permite que todo tipo de persona se sienta identificado con alguien del programa, pero el desafío es mantenerse en esa dinámica”, añade.

Finalmente, avisa que se vienen sorpresas a las 19:00 horas en el capítulo mil de Todos Somos Técnicos. “Hay muchas cosas, va a haber un gran recuento, invitados, y yo creo que la producción nos va a sorprender a nosotros también”.

“Es bien típico de la producción andar buscando como sorprendernos a nosotros en mi caso como conductor o a los panelistas, así que no nos han adelantado mucho. Vamos a tener una pauta, vamos a saber donde participar pero yo creo que nos vamos a sorprender harto al aire, nosotros también antes del programa”, cerró.