Jaime García ha sido uno de los grandes técnicos nacionales de los últimos años. En Ñublense hizo historia y generó un vínculo más allá de los futbolístico con Chillán. Sin embargo, hoy está sin club y las ofertas no abundan pese a sus buenas estadísticas.

El entrenador clasificó a los Diablos Rojos por primera vez a Copa Libertadores, además de lograr el subcampeonato de la temporada 2022. Ha sonado en Universidad de Chile y Colo Colo, los dos grandes que están sin DT, pero al parecer eso solo ha quedado en rumores, debido a que García salió quejarse de manera pública que ha recibido pocos ofrecimientos pese a los buenos antecedentes que registra.

“A veces me pregunto ¿Qué me falta? Díganme por favor qué me falta. Siento que he dado una vuelta larga, mis equipos se caracterizan por un buen juego, a la gente le gusta, entonces no sé qué pasa“, lamentó García en conversación con TNT Sports. En Chillán fue su última gran campaña, por lo que acá repasamos sus estadísticas con Ñublense durante los más de cuatro años que estuvo en el club.

Las estadísticas de Jaime García en Ñublense

Jaime García dirigió en 166 partidos a Ñublense, consiguiendo 66 triunfos, 51 empates y 59 derrotas. Un 50% de rendimiento que no terminan de graficar sus hitos en Chillán.

El técnico arribó a los Diablos Rojos en abril de 2019, logrando el 3° lugar en la Primera B y clasificando a la Liguilla de Ascenso. En 2020 lograron el título de la categoría de plata y ascendieron a la máxima división de Chile. En su regreso a Primera en 2021, obtienen el 7° puesto y consiguen el boleto a la Copa Sudamericana. En 2022 terminan en 2° lugar y van a la Copa Libertadores por primera vez.

En el máximo torneo de clubes de América, no pudieron superar el grupo que compartieron con Flamengo y Racing, pero consiguen el paso a la Copa Sudamericana. En esta última competición, son eliminados por Liga de Quito en octavos de final en una dramática definición a penales. Incluso, derrotaron en la capital de Ecuador a los Albos, quienes terminarían siendo los campeones del torneo. En septiembre del 2023, García deja a Ñublense por mutuo acuerdo con la dirigencia.

Sonó en La Roja

Tras su salida de Chillán, Jaime García en embarcó en un viaje por Europa para conocer metodologías de trabajo en las principales ligas del Viejo Continente. Allá estuvo con Alexis Sánchez en Inter de Milán, Claudio Bravo en Real Betis, Guillermo Maripán en Mónaco y Diego Simeone en Atlético de Madrid, entre otros.

Su buen trabajo en Ñublense lo ha hecho sonar como candidato a laSelección de Chile tras la renuncia de Eduardo Berizzo, aunque nada se ha concretado. Con las pretemporadas de los clubes a la vuelta de la esquina, cada día parece más complejo que García se ponga el buzo nuevamente en el inicio del 2024.