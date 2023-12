Jaime García se cuestiona por la falta de pega: "¿Qué me falta? Díganme por favor qué me falta"

Uno de los entrenadores que se pensaba que iba a conseguir un equipo rápidamente en el mercado de pases era Jaime García, pero en los primeros movimientos del mercado de pases, el técnico sigue a la espera de ofertas.

Una situación compleja para el ex estratega de Ñublense, quien ha sonado tanto en Colo Colo y Universidad de Chile, además en la Roja como opción de ser el reemplazante de Eduardo Berizzo.

Pero más allá de los rumores, el propio entrenador detalla que, por el momento, no hay nada claro para su futuro, donde se encuentra esperando junto a su familia por una nueva opción.

“Ha sido un poco extraño, pero debe ser parte del fútbol y de gustos. Siento que estoy dispuesto a tener conversaciones con cualquier club donde yo me pueda sentir bien y que sea lo mejor para mi carrera, ya que he dado la vuelta larga para estar donde estoy”, comentó en TNT Sports.

Las dudas

Jaime García ha pasado de ser el entrenador que todos se querían disputar a empezar a llenarse de dudas, teniendo en cuenta de que los cupos se llenan en el fútbol chileno.

“Es un poco raro todo lo que está pasando, pero ahí estamos, dándole. Pensé que iban a preguntar más. Quizás piensan que donde he sonado en equipos soy alguien muy caro o que estoy lleno de ofertas, no sé”, destacó.

En cuanto a la opción de tomar a uno de los grandes de Chile, asegura que está preparado, pero que, por ahora, nadie se ha comunicado.

“He tratado de hacer las cosas como corresponde. Estoy capacitado para lo que venga. Me he pegado porrazos donde he tenido que levantarme solo y he ido aprendiendo con los latigazos que me ha dado la vida”, detalló.

“A veces me pregunto, ¿Qué me falta? Díganme por favor qué me falta. Siento que he dado una vuelta larga, mis equipos se caracterizan por un buen juego, a la gente le gusta, entonces no sé qué pasa”, finalizó.

