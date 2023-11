Un momento de incertidumbre se está produciendo en torno a la Selección Chilena. Y es que, tras el empate sin goles ante Paraguay, se produjo la renuncia de Eduardo Berizzo. Con ello, la Roja jugará con Nicolás Córdova como DT en su visita a Ecuador del próximo martes.

Pero Pablo Milad ya reconoció que no hay chances de que el DT de la Sub-20, pese a un buen resultado en Quito, se quede en el primer equipo. Es por lo que desde ya se enfocan en buscar un nombre que satisfaga al público y a los jugadores de la Roja.

Opciones hay muchas y las postulaciones comenzaron rápidamente. Uno de los primeros fue Jaime García, quien hoy por hoy está en Europa para perfeccionarse tras su partida de Ñublense a mitad de año. Ahí ya tuvo la oportunidad de conocer a Alexis Sánchez, quien lo recibió en Italia.

Jaime García se ilusiona con la Selección Chilena

Y García, pese a que sabe que tiene pocas opciones, no ocultó sus ganas de dirigir al equipo de todos. En conversación con Enzo Olivera, en su canal de Instagram Salir Jugando, asumió que su meta es lograr dirigir a la Roja, aunque no tiene claro si será ahora o más adelante.

“Absolutamente, pero siento que el fútbol me indica los momentos y los espacios, cómo me ha ido marcando la vida“, señaló el DT, quien es considerado el mejor DT en la historia de Ñublense, luego de ascender con ellos y lograr clasificarlos a Copa Libertadores.

“Yo no me apuro, trabajo a medida que el fútbol me va entregando herramientas“, aseguró, para luego decir que “¿quién no estaría orgulloso de representar a la selección, con el orgullo de representar a tu gente, a tu sangre? Yo voy a muerte, no más”.

“Creo que he hecho el camino que a mí me tocó, el recorrido largo y si en algún momento de la vida se me presenta creo que sí, absolutamente, estoy preparado”, señaló el DT, quien, de no salir la opción de La Roja, espera dirigir algún club en nuestro país, o quizás en el extranjero.

Por ahora, los nombres que más suenan con chances son Gustavo Quinteros, Ricardo Gareca, Ariel Holan, entre otros. El actual DT de Colo Colo, de todas formas, aparece con él con más chances, producto de su experiencia en el fútbol chileno, logrando títulos con Universidad Católica y Colo Colo.

¿Cuándo juega Chile con Ecuador?

La selección chilena se verá las caras con Ecuador en la sexta fecha de las Eliminatorias Sudadmericanas. El duelo está pactado para este martes 21 de noviembre desde las 20:30 horas.

¿Cuál fue el registro de Eduardo Berizzo en su paso por La Roja?

Con 16 partidos dirigidos desde su arribo el 26 de mayo de 2022, Eduardo Berizzo registró 4 triunfos, 6 empates y 6 derrotas con un 37,5% de rendimiento.

