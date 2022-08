Nicolás Guerra ha tenido un renacer desde que llegó a Ñublense, para nadie es un secreto. El centrodelantero de 23 años anotó 11 goles en el Campeonato Nacional 2021 y registra cuatro en el actual, además de las dos conquistas que festejó en la edición anterior de la Copa Chile, precisamente el foco que tiene el elenco chillanejo.

Este miércoles 17 de agosto, los Diablos Rojos se medirán a Colo Colo por los octavos de final de ida del certamen. Y todo parece indicar que el atacante surgido de las divisiones inferiores de la Universidad de Chile será de la partida en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas. Pero también que ese encuentro podría ser uno de los últimos del ariete en el club.

Según la información a la que tuvo acceso Redgol, el entorno del futbolista mantiene conversaciones muy avanzadas con un club moscovita que milita en la Premier League de Rusia para que Guerra se sume a préstamo con una opción de compra. Eso sí, no es el mismo equipo que recibió a Víctor Méndez, quien fichó por el CSKA de Moscú.

Eso sí, en el cuerpo técnico encabezado por Jaime García desconocen que el traspaso esté a punto de concretarse. Es más, afirman tener considerado al jugador nacido el 9 de enero de 1999 al menos hasta diciembre de este año, una vez que se disputen todas las competencias que debe afrontar el equipo, que marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2022, aunque a nueve puntos del líder, precisamente su rival de turno de este 17 de agosto.

Nicolás Guerra, muy cerca de seguir parte de la ruta de Victor Méndez

4-3-3 es la agencia que asesora a Nicolás Guerra, quien tiene contrato con su club hasta diciembre de 2023, según Transfermarkt. Aquella empresa es el resultado de la fusión de UnoSports de Pablo Lecler con Talento Deportivo, de propiedad de Mauricio Valenzuela. Sergio Gioino también formaba parte de la sociedad, pero salió para ser nombrado presidente de Ñublense el 9 de junio de este año.

Fue esa compañía de representación que logró el traspaso de Víctor Méndez. El mediocampista de 22 años nacido en Valdivia pasó desde la Unión Española al CSKA Moscú, donde ya tuvo minutos incluso en un clásico. Y el Nico, quien fue comparado con Sergio Agüero cuando Guillermo Hoyos era el DT de la U, seguirá en parte esa ruta.

Si bien Guerra está a punto de cerrar su cesión a un cuadro de la capital rusa, no es el mismo que recibió al ex mediocampista hispano. Es uno que no registra victorias al cabo de las primeras cinco jornadas y que, por ende, está en la zona roja de la élite en aquel país, que cierra la ventana de traspasos veraniega el 9 de septiembre.