Las Eliminatorias a la próxima Eurocopa comienzan con grandes partidos, entre los cuales destaca el que enfrentará a Suecia y Bélgica. En el local contarán con el regreso de Zlatan Ibrahimovic.

¿Cuándo juega Suecia vs Bélgica?

El partido será este viernes 24 de marzo a las 16:45 horas de Chile, en el Friends Arena de Estocolmo, Suecia.

¿En qué canal ver en vivo por TV las Eliminatorias de la Eurocopa?

El partido será transmitido por la señal de ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Quién transmite por streaming el partido?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app STAR+.

Nueva era en Bélgica

La mayoría de las selecciones del mundo no han tenido acción después de lo que fue Qatar 2022. El torneo significó el fin de una era, donde muchos jugadores se retiraron de sus seleccionados, pero no es el caso de Zlatan Ibrahimovic. El delantero del Milan superó sus problemas físicos y regresó a una convocatoria de su país a los 41 años. Suecia no estuvo en la última cita planetaria.

"Es divertido estar aquí. Me siento como el padre de este equipo", explicó Ibrahimovic, tomándose con humor la diferencia de edad que tiene con la mayoría de sus compañeros. Suecia está en el Grupo F junto a Bélgica, Austria, Estonia y Azerbaiyán. La Eurocopa será en el 2024 en Alemania.

Bélgica ha sido una de las mejores selecciones de los últimos años, claro que en Qatar 2022 no lo pudieron demostrar y quedaron eliminados en la fase de grupos. Esto significó un cambio de era, ya que Roberto Martínez dejó de ser el entrenador y asumió Domenico Tedesco. Eden Hazard decidió no jugar más por su país, por lo que ahora Kevin de Bruyne será el capitán.