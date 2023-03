El delantero de 41 años del AC Milan fue citado para defender a la selección de su país en el inicio de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024, y confesó que "es divertido estar aquí, me siento como el padre de este equipo".

Zlatan Ibrahimovic le toma el peso a sus 41 años: "Me siento como el padre de esta Suecia"

En esta fecha FIFA de marzo arrancarán en Europa las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024, donde una de las grandes novedades es que Zlatan Ibrahimovic fue convocado para defender a la selección de Suecia. Eso sí, los 41 años que tiene el enorme delantero hacen que se sienta como un papá de sus compañeros.

Los años no pasan en vano para el ariete del AC Milan, que mide 1,95 metros, y él también lo empieza a reconocer. Así, tras ser considerado por el técnico Janne Andersson para acompañar al combinado sueco en el arranque de las clasificatorias destacó que ha sentido la diferencia de edad con el resto de los seleccionados.

"Es divertido estar aquí, me siento como el padre de este equipo"

"He estado fuera 14 meses en los que solo sufrí (por una lesión). Ahora estoy de vuelta y me siento bien. Juego con alegría y sin dolor. Veremos cuánto tiempo dura, pero es divertido estar aquí. Me siento como el padre de este equipo", señaló el goleador histórico de "Las Tres Coronas" en conferencia de prensa desde las concentración.

Junto con eso, Ibra también deja en claro que puede ser un aporte para el equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, y que con las cuatro décadas que carga en el cuerpo intenta no pensar en el futuro sino que en el presente. Por lo mismo es que no se aventura a decir si estará o no en la Euro 2024.

"Ayer les dije a mis compañeros: 'Seguro que se preguntan qué hago aquí, seguro piensan que estoy loco'. Pero les dije también: Esperen a que se acerque el final, entonces entenderán lo que hago", señaló el exjugador del FC Barcelona, quien también confesó tener algo de "pánico" por la opción de que su carrera llegue a su fin.

Zlatan viene de superar una larga y dolorosa lesión en la rodilla y había decidido retirarse de la selección tras el cierre de la Eurocopa 2016. Sin embargo, ahora cinco años más tarde está de vuelta, aunque las lesiones le impidieron decir presente en la Euro 2021 y en el inicio de la clasificación para intentar meterse en Qatar 2022. Y aunque llegó a jugar los últimos partidos no pudo evitar que Suecia quedara eliminada en el repechaje ante Polonia.

Suecia está ubicada en el Grupo F de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024, y este domingo 24 de marzo llegará al Friends Arena de Estocolmo para medirse con Bélgica desde las 16:45 horas. Tras eso, volverá a la acción el lunes 27, mismo día que la Roja enfrenta a Paraguay, para chocar con Azerbaiyán a partir de las 15:45 horas en el mismo recinto.