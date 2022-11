Nicolás Núñez camina con una sonrisa que va desde una oreja hasta la otra. El director técnico de Magallanes no da más de alegría, pues la Academia venció a Deportes Recoleta, se consagró como ganador del Campeonato Ascenso 2022 y regresó a la división de honor del fútbol chileno luego de 36 años ausente. "Es consagrar un trabajo que viene hace dos años y en el club, un tiempo más largo con Cristián Ogalde a la cabeza", dijo en una conversación con TNT Sports.

Pero el DT de los carabeleros no se quedó sólo con esa reflexión. "Estoy feliz, los jugadores tuvieron un año increíble. Felicito también a Cobreloa, a Emiliano Astorga y sus jugadores porque fuimos competidores hasta el último partido con un rendimiento increíble en la categoría. Ellos sacaron lo mejor nuestro. Nos exigieron hasta el máximo y logramos superar los 70 puntos, que no sé si se habrá repetido en la categoría", fue lo que dijo el Nico en torno a los Zorros del Desierto.

Y ahí marcó las palabras que tuvo David Escalante, quien en algún momento de la temporada le puso toda la presión al Manojito de Claveles y anticipó que se caerían en la lucha por el trofeo, algo que no ocurrió en la liga ni en la Copa Chile. "Es una lección. Creo que en ningún momento representaron al club completo", apuntó el otrora futbolista de Universidad Católica, Deportes Puerto Montt y el Albacete de España, tres lugares donde compartió con su gran amigo César Cortés.

"Cuando llegamos allá muchos compañeros se disculparon y nos dijeron que no los representaba. Se equivocó o quizá él no siente que se equivocó, pero a veces ser soberbio de esa forma termina siendo una inyección para el rival. Lo que él dijo fue muy desafiante y teníamos un partido cercano. El equipo supo no caer en ese juego y mantener el foco", sentenció Nico Núñez, quien fue campeón como futbolista en el Huachipato de Jorge Pellicer en el Torneo Clausura 2012.