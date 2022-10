Un gran encuentro se llevará a cabo esta semana por la Primera B, en el marco de la fecha 34 del torneo de Ascenso, Magallanes buscará lograr el tan ansiado regreso a Primera División cuando visite el Bicentenario de La Florida para disputar un partidazo ante Deportes Recoleta.

¿Cuándo juegan Magallanes vs Deportes Recoleta?

Magallanes visita a Recoleta este martes 1 de noviembre a las 17:30 horas de Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida con el arbitraje de Piero Maza.

¿En qué canal ver en vivo por TV el partido de Magallanes vs Recoleta?

El encuentro será transmitido en vivo a través de TNT Sports 2 y TNT Sports HD en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

Recuerda que al mismo tiempo se estará jugando el partido de Cobreloa vs Santiago Morning a través de TNT Sports 3. Los partidos de Melipilla vs Iquique y San Felipe vs Fernández Vial será transmitido solo por Estadio TNT.

¿Dónde ver en vivo por streaming la definición en la Primera B?

Todos los partidos de esta última fecha de la Primera B, incluido el duelo de Magallanes vs Recoleta serán transmitidos de forma online a través de Estadio TNT Sports.

¿Cómo llega Magallanes y Recoleta a la fecha 34?

Un presente dispar tiene Magallanes y Deportes Recoleta en el Ascenso nacional, mientras la “academia” lucha por lograr el título y por consiguiente el ascenso a la Primera División, los albiazules lucharon gran parte de la temporada por evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

Los dirigidos por Nicolás Núñez hicieron un tremendo campañón este 2022 y están a solo tres puntos de asegurar su presencia en la división de honor del fútbol nacional, no obstante, en caso de no ganar podría lograr de igual manera el ascenso, aunque en este caso entraría en juego lo que haga Cobreloa en su duelo ante Santiago Morning.

Al cierre de esta nota, Magallanes se encuentra 1° en la tabla de posiciones con 69 unidades, mientras que su rival, Deportes Recoleta está 12° con 34 puntos.

Revisa la tabla de posiciones de la Primera B: