El volante central que ha sido uno de los puntos altos de Ñublense se refirió al duro golpe sufrido en la igualdad ante O'Higgins, quiere redimirse ante la UC y habla una vez más del maletero golpe que le dio al zaguero de Huachipato. "Me gusta hablar en la cancha, seguiré jugando igual", dijo Lolo Reyes.

Lorenzo Reyes le apunta a la Universidad Católica y vuelve a hablar del combo que le propinó a Bastián Roco: "Fue un segundo y no me di cuenta, estoy arrepentido, pero ya pasó"

Ñublense tenía el partido controlado. Estaba a punto de sumar los tres puntos. Pero Esteban Moreira tuvo la última palabra y O'Higgins rescató un empate 2-2 en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, que fue testigo de un escandaloso final del encuentro. Si bien los Diablos Rojos siguen en carrera por el título del Campeonato Nacional 2022, asumen que es difícil que a Colo Colo se le escape el título.

Así al menos lo asumió Lorenzo Reyes, uno de los puntos altos que ha tenido la escuadra dirigida por Jaime García. "Está difícil, sinceramente sabemos que es difícil, pero que no está matemáticamente perdido. Vamos a seguir luchando hasta el final, tenemos también una pelea por un cupo directo a la Libertadores", afirmó el oriundo de Talcahuano en alusión a la disputa con Curicó Unido para quedarse con el subcampeonato.

El tanto del Capo de Provincia fue difícil de digerir, pero Lolo pretende dar vuelta la página lo más rápido posible. "Nos golpeó muy fuerte porque fue un gol al último minuto, sentíamos que lo teníamos ganado, sobre todo después de la expulsión de ellos. Pero ya está, hay que sacarse este resultado, seguir trabajando, no perder la forma ni la intensidad que tenemos. Contra Católica tenemos que ir a ganar, es difícil, tiene un muy buen equipo que se reforzó muy bien", expresó el ex mediocampista de la Universidad de Chile y del Betis de España.

"Creo que O'Higgins hizo un muy buen partido. Nos contrarrestó en todos los sectores, sobre todo en el primer tiempo. Después fuimos un poco superiores, pero ya habrá tiempo para analizar y seguir mejorando", agregó Reyes sobre el encuentro en la Región del Ñuble.

Lolo Reyes vuelve a hablar del combo a Bastián Roco: "Fue un segundo, no me di cuenta"

Lorenzo Reyes estuvo en el foco de las miradas luego de que Huachipato eliminó por penales a Ñublense en los cuartos de final de la Copa Chile. Tras el encuentro, el mediocampista de 31 años le propinó un maletero golpe a Bastián Roco, hijo de Sebastián, quien al igual que su padre se desempeña como zaguero central.

Lolo ya había hecho un mea culpa a través de su Instagram. Pero volvió a hacerlo, esta vez ante el micrófono de TNT Sports. "Lo que dije ahí en las redes sociales. Estaba arrepentido, fue un segundo. No me di cuenta y después ya pasó. Fue tema terminado. A mí me gusta hablar en la cancha, voy a seguir jugando igual, pero trataré de mejorar esos errores", cerró.