Kylian Mbappé saca la voz y revela por qué no quería hablar con la prensa en el Mundial de Qatar

Kylian Mbappé se ganó todos los aplausos en la jornada dominical del Mundial de Qatar 2022, luego de marcar dos golazos a Polonia que llevaron a Francia a cuartos de final, donde enfrentará a Inglaterra. El crack del PSG fue elegido, por tercera vez, como el mejor jugador de la cancha y habló por primera vez con la prensa.

"Ha habido muchas preguntas de por qué no hablaba. No tengo nada en contra de los periodistas, simplemente es que necesito concentrarme en la competición. Cuando quiero concentrarme en algo, necesito hacerlo al 100%, no perder energía con otras cosas", comentó el goleador del Mundial.

De hecho detalló lo que sucedió las otras veces que no quiso hablar. "Supe después (de los partidos contra Australia y Dinamarca) que la Federación iba a tener que pagar una multa y me comprometí personalmente a pagarlas, no tiene que pagar la Federación por una decisión personal", manifestó.

Ahora está enfocado en lo que será la recta final del torneo. "Por supuesto que esta Copa del Mundo es una obsesión, es la competición de mis sueños. Me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me fijé. Pero aún estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado", agregó Mbappé.

"Estamos muy contentos de estar en cuartos de final después de un partido que no ha sido fácil, pero en el que logramos marcar en momentos clave", cerró luego de vencer con contundencia a los polacos.

Además del hito colectivo de ser bicampeones, buscará estirar su racha goleadora: lleva cinco goles y es el actual goleador de la cita asiática. Además llegó a nueve conquistas en los Mundiales con solamente 19 años, por lo que amenaza la marca de Miroslav Klose de 16 goles, el máximo artillero de las Copas del Mundo.