En la previa del encuentro de Universidad Católica vs Colo Colo, válido por la jornada 11 del Campeonato Nacional 2022, TNT Sports lanzó la campaña "La Galería de Emprendedores", una instancia de apoyo y visibilización para las pymes y emprendedores nacionales, acompañada de un notable spot publicitario en una de las galerías del estadio San Carlos de Apoquindo.

Uno que aparece en el comercial es el periodista y panelista de "Pelota Parada", Gastón Fauré, que reconoce la buena experiencia filmando su parte con empanada en mano.

"Estuvo buena la experiencia de hacer el comercial en lugares icónicos para el fútbol", dice el periodista. "Es distinto hacerlo en estudio o un galpón, que en la previa de un clásico en el estadio y más donde se va a jugar", complementa Fauré a RedGol.

De hecho, en la escena que le corresponde al panelista de Pelota Parada es degustar una empanada, y que reconoce que estaba "muy buena. Se pasó. Muy muy buena. De hecho cuando tenemos la toma digo "me la puedo llevar a la boca", porque estaba super rica la empanada."

EL GEN EMPRENDEDOR DE GASTÓN FAURÉ: "IL VICINO"

Y es que el gen de emprendedor de Gastón Fauré lo trasladó a los hechos. Hace un tiempo tiene su propio negocio, la pizzería "Il Vicino", que tiene guiños futboleros, como los sellos de seguridad para las cajas, que son como láminas de álbums con Diego Armando Maradona o Roberto Baggio.

De hecho, la experiencia para el periodista con su negocio ha traído las primeras satisfacciones, pero reconociendo lo difícil que resulta emprender en Chile.

"La experiencia emprendiendo es difícil y dura, porque el negocio, emprender, siempre cuesta más, todavía para una industria que uno desconoce. Me metí en las pizzas porque me gustan mucho, pero no tenía experiencia antes en nada de esto. Ha sido complicado, desafiante, muy gratificante cuando uno ve los resultados, pero ha sido todo un mundo nuevo por descubrir", cuenta Fauré a RedGol.

No es llegar e instalar un local. Implica muchas responsabilidades que Gastón, entendió con el paso del tiempo junto a un amigo. "Todo lo que implica emprender, las responsabilidades, procupaciones, estar pendiente de un montón de cosas que no toma en cuenta, que hay gente que depende de uno, estar cumpliendo con esas obligaciones es otro mundo. Esperemos que cuando de bien los frutos, esté siendo aún más gratificante que hasta ahora", cuenta el reportero.

De hecho, agradece el apoyo que su canal tiene para este emprendimiento en particular, entregando facilidades para compatibilizar el trabajo con su emprendimiento, algo que se refleja en esta campaña. "Que TNT Sports se la juegue por los emprendedores me parece excelente. A las pymes y emprendedores cuesta mucho más andar la máquina, porque es gente que tiene menos recursos que las grandes industrias, y poder tener esta vitrina aporta muchísimo para hacer crecer los negocios, locales, la venta de ropa, asados, de lo que sea. Me parece genial."

La pizzería "Il Vicino" se encuentra en Nueva Los Leones 050, local 33, en la comuna de Providencia y a pasos del Costanera Center, donde es posbile encontrar pizzas, paninos, pastas y postres. Además, están disponibles en las aplicaciones de delivery con despacho en gran parte de la capital, y cuentan con una terraza para atención de público. También están en redes sociales, principalmente en Instagram y cuentan con página web.