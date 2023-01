O'Higgins ya dejó atrás el estreno triunfal que consiguió en el Campeonato Nacional 2023. El cuadro rancagüino consiguió una victoria por la mínima diferencia ante Magallanes gracias al solitario gol de Matías Belmar que significó tres puntos para la escuadra celeste. Fueron las primeras unidades en la cuenta del directo técnico argentino Pablo de Muner.

Por cierto, el trasandino ya saca cuentas respecto del siguiente rival, Colo Colo. El Cacique visitará el estadio El Teniente el domingo 29 de enero desde las 18 horas y hay buenas noticias en torno a las recuperaciones, pues tanto Matías Donoso como Camilo Moya están disponibles para ser citados.

Y el adiestrador, quien jugó en Unión San Felipe en 2012, tiene varias cosas claras respecto de los albos. "Siempre analizamos a los rivales, más en esta etapa de que recién acabamos de llegar al país y al club. Tratamos de ver la mayor cantidad de partidos posibles, fui a varios estadios a verlos en vivo. Tiene un funcionamiento claro y ganó el último torneo con una amplia diferencia", expresó el estratego, quien arribó al club tras una experiencia en San Martín de Tucumán.

Pero lanzó una opinión que deja claro cómo se ha movido el Cacique en el mercado de pases. "Ha tenido algunas bajas y no se vio en estos partidos el nivel que tuvo en el torneo pasado, cosas normales, se les fueron cuatro o cinco jugadores. Veremos qué plantean ante nosotros", marcó.

Eso sí, De Muner tiene presente que el mediocampo que presentó Gustavo Quinteros en la goleada a Deportes Copiapó fue producto de una necesidad más que una convicción. Y que es altamente probable que Leonardo Gil tenga un espacio en la oncena si es que supera los problemas físicos que lo han tenido entre algodones durante esta semana.

"Sabemos que todo equipo grande tiene muchísimas variantes. Es un un plantel amplio para jugar torneos internacionales y muchos jugadores de jerarquía. Creo que nosotros lo venimos haciendo bien, el rendimiento fue bueno el otro día. Trataremos de ganar el partido, que es lo que todos esperamos, pero me pone muy contento jugar esta clase de encuentros", expresó el bonaerense de 41 años.

De Muner analiza con lupa a Marcos Bolados y Jordhy Thompson

Uno de los puntos altísimos que tuvo Colo Colo en el debut del Campeonato Nacional fue Marcos Bolados, autor de tres goles y dos asistencias ante el León de Atacama. Y otro de los destacados fue Jordhy Thompson, quien inició la senda de la goleada a los copiapinos y ya son varios los fanáticos albos que se refieren al antofagastino de 18 años como el Niño Joya.

"Colo Colo tiene jugadores desequilibrantes en la banda, con Bolados y Thompson. Tomaremos recaudos por el rival, pero sabiendo que es importante lo que nosotros hagamos. Somos O'Higgins, jugamos de local y están dadas las condiciones para hacer un buen partido", aseguró Pablo de Muner, el DT del Capo de Provincia.

Pero no se quedó con eso. "Si el De Muner de antes jugaría, sí, jajaja", respondió el argentino cuando le consultaron si sabía cómo frenar a los futbolistas que mencionó, en alusión indirecta a que quizá haría uso de la fuerza para detenerlos. Pero se puso serio de inmediato. "Pero nah, sabemos que son jugadores desequilibrantes y rápidos. Será importante que defendamos en equipo", indicó el ex entrenador interino de Defensa y Justicia, donde conoció al volante central Valentín Larralde.

"No considero que en ese duelo tenga más responsabilidad Hormazábal o Antonio Díaz, por nombrar a los dos laterales. Si Toño tiene un problema, es del equipo. Y si Hormazábal tiene un problema, es del equipo. El colectivo tiene que ayudar a ese jugador, creo que ese mensaje es muy importante. Siempre decimos que en los momentos sin pelota todos tienen que participar. No es que hay cinco defendiendo y cinco atacando. Eso no existe para mí. Hay características obviamente. Pero a la hora de jugar y correr, que lo hagan todos. Creo que algo se vio contra Magallanes, esperamos llevarlo a cabo todo el año. Todos defienden y todos atacan, no hay otro plan", cerró Pablo de Muner.