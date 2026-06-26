Los ocho mejores terceros de los doce grupos del Mundial 2026 avanzarán a la ronda de los 16avos de final de la cita planetaria.

El Mundial 2026 comienza a ver como se va bajando el telón de su fase de grupos. Ya tenemos trece selecciones clasificadas a la ronda de los 16avos de final, incluso con cuatro cruces confirmados independiente de los resultados que se vengan entre hoy y mañana.

En ese sentido, hay una tabla a la que hay que tenerle especial atención pensando en los próximos clasificados a la ronda eliminatoria: la de los mejores terceros.

Y es que ocho de las doce selecciones que terminen terceras en esta fase de grupos podrán avanzar en este Mundial 2026. Varias dieron un paso importante al terminar esta etapa con cuatro puntos, mientras que otras están rogando por una ayuda para no bajar puestos.

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Así está la tabla de los mejores terceros en el Mundial 2026

Selecciones como Suecia, Ecuador y Paraguay tienen bastante terreno avanzado al cerrar la fase de grupos con cuatro unidades. Por el contrario, combinados como los de Corea del Sur y Escocia están al borde de la eliminación, ya que terminaron con tres puntos y una diferencia de goles negativa.

Pos. Equipo J V E D DG PTS 1 Suecia 3 1 1 1 0 4 2 Ecuador 3 1 1 1 0 4 3 Bosnia-Herzegovina 3 1 1 1 -1 4 4 Paraguay 3 1 1 1 -2 4 5 Croacia 2 1 0 1 -1 3 6 Corea del Sur 3 1 0 2 -1 3 7 Argelia 2 1 0 1 -2 3 8 Escocia 3 1 0 2 -3 3 9 Cabo Verde 2 0 2 0 0 2 10 Bélgica 2 0 2 0 0 2 11 República Democrática del Congo 2 0 0 1 -1 1 12 Senegal 2 0 0 2 -3 0

Por lo mismo, un seleccionado que esta noche se jugará una verdadera final será la Uruguay de Marcelo Bielsa. Viendo como se está ordenando esta tabla, es muy poco probable que la celeste pueda clasificar si empata con España y termina sumando solo tres unidades.

Marcelo Bielsa con Uruguay enfrentará un duelo crucial esta noche ante España por seguir vivos en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Cada vez son más las selecciones que están cerrando con cuatro puntos, lo que le haría a los charrúas quedar muy relegados en esta lucha. Ni hablar de perder, ya que con dos unidades es imposible que puedan avanzar.

Así las cosas, o la Uruguay del Loco Bielsa gana a los europeos (20:00 hora de Chile en Miami) o se transformara en una de las grandes decepciones en este Mundial 2026.

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En síntesis