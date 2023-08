Entre la danza de nombres que rondaron a Colo Colo en el último mercado de pases, se encontraba Ángelo Sagal. El zurdo asomó como opción en Macul, pero finalmente no llegó y ahora confirmó un nuevo club en Europa.

Sagal ha vivido un 2023 complejo, debido a que cuando estaba teniendo continuidad en el Gaziantep, el terremoto de Turquía en febrero lo obligó a dejar el club y así llegó a Ferencváros. En Hungría no pudo tener muchos minutos en cancha y el equipo no ejerció la opción de compra. Su futuro estaba en el aire e incluso tuvo algunos sondeos de Colo Colo, pero estos no se concretaron. Hoy recibe una nueva oportunidad en el fútbol del Viejo Continente.

El Apollon Limassol informó que tiene un principio de acuerdo con el chileno a través de sus redes sociales. Ahora el formado en Rangers solo debe pasar los exámenes médicos de rutina para poder unirse al equipo de Chipre. Su nuevo club terminó la última temporada en el 5° lugar y no disputará competiciones internacionales.

Exclub de Mauricio Pinilla

El exjugador de Huachipato suma de esta forma la octava camiseta de su carrera a sus 30 años, tras debutar en Rangers y pasar por los Acereros, Pachuca y Juárez en México; Denizlispor y Gaziantep en Turquía y Ferencváros en Hungría. También registra pasos por la Selección de Chile, donde disputó la Copa Confederaciones de 2017 y la Copa América de 2019. Ahora quiere ganarse un lugar con Eduardo Berizzo al mando.

Como curiosidad, Mauricio Pinilla tuvo un breve paso por el Apollon Limassol durante 2009. Fue el periodo donde al actual comentarista deportivo no tenía mucha regularidad a nivel de clubes y tras solo unos meses, partió al Grosetto de Italia, donde comenzaría el repunte en su carrera que lo terminaría devolviendo a La Roja y lo convertiría en el máximo goleador chileno en la Serie A.