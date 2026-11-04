Real Madrid sorprende y anuncia el “fichaje” de Rafael Nadal: “Constituye un enorme orgullo”

El cuadro merengue anunció que el ex tenista, socio del club, es invitado a ser parte de la Junta Directiva del club.

El mejor jugador de arcilla de todos los tiempos, Rafael Nadal, está retirado del deporte blanco, pero sigue involucrado en tenis con su academia y ahora recibe una sorprendente invitación.

El ex número 1 del mundo, como buen español, es fanático del fútbol y el club de sus amores es Real Madrid, elenco que lo invita a formar parte de su Junta Directiva, la que encabeza el presidente Florentino Pérez.

A través de un comunicado, el equipo más grande del mundo, le propuso a Nadal participar de forma activa del club, pero antes de ello los socios deben aprobar la iniciativa.

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Real Madrid invita a Rafael Nadal a su Junta Directiva

El cuadro merengue publicó este miércoles un comunicado, donde abiertamente invitan a Rafael Nadal a ser parte del club desde adentro y a tomar decisiones junto al resto de los directivos.

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva“, señala el escrito.

Rafael Nadal en las tribunas del estadio Santiago Bernabéu. Foto: REUTERS/Isabel Infantes

“Rafael Nadal, socio de honor del Real Madrid, es una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo”, agrega el comunicado.

Por último, en la Casa Blanca dicen sobre el zurdo que “para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club”.

Rafael Nadal sigue ligado al deporte de élite y ahora está a un paso de ser directivo de Real Madrid.