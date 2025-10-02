El Mundial Sub 20 que se juega en Chile cerró este jueves 2 de octubre su segunda fecha, con cuatro duelos. Ahí, hubo sorpresas y goleadas, siendo una de ellas el triunfazo de Estados Unidos por 3-0 ante Francia.

En duelo jugando en el Estadio Codelco El Teniente, los norteamericanos sacaron ventaja en el primer lugar del Grupo E, donde el otro partido se jugó en horario estelar con un equipo querido por los chilenos.

Se trata de Nueva Caledonia, la “Cenicienta” del torneo y la selección más apoyada por hinchas de la Roja, además de Chile. En duelo también jugado en Rancagua, cayeron por 5-0 contra Sudáfrica.

Así quedaron las tablas del Mundial Sub 20: Chile mira de reojo

No solo el Grupo E se jugó este jueves, sino que el F también tuvo acción. Ahí, Colombia igualó 0-0 ante Noruega, mientras que Nigeria derrotó por 3-2 a Arabia Saudita. Así quedaron dichas tablas tras la fecha 2:

Y con especial atención mira las tablas la selección chilena Sub 20, porque dependiendo si clasifica segundo o como mejor tercero en el Grupo A, le podrían tocar duros rivales en la siguiente fase.

Si la Roja de Córdova termina segundo, su rival sería el segundo del Grupo C, con una cerrada lucha entre Brasil, España, México y Marruecos. Este es el denominado Grupo de la Muerte.

Por otra parte, si Chile avanza como uno de los mejores terceros de la fase grupal, su rival dependerá de los clasificados. Eso sí, sería uno del Grupo C o el primero del B.

Así van las otras tablas del torneo:

