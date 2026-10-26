El marfileño Yan Diomandé exhibió su gran talento ante Barcelona al realizar un lujo que dejó pagando a Lamine Yamal.

Real Madrid demostró su poderío en la visita al Barcelona, donde lo derrotó por 2-1 gracias a un doblete de Kylian Mbappé. De esta manera, le cortaron el invicto a los catalanes, que iban con canasta limpia.

Los merengues se pusieron a tres puntos de diferencia luego de 10 partidos, por lo que encendieron La Liga que parecía tener al cuadro culé como fáciles dominantes.

Claro que en el campo de juego no solamente la noticia fue el marcador y la brillante participación de Mbappé. Los lujos aparecieron en el Camp Nou, algo que destacó el Madrid.

Diomandé ante Barcelona

El lujo de Diomandé que todo el mundo aplaude

Uno de ellos fue el que realizó el marfileño Yan Diomandé, quien llegó esta temporada tras haber realizado un gran Mundial y que eclipsó a Lamine Yamal en el clásico.

No solamente participó en la apertura de la cuenta al tirar el centro que posibilitó el gol de carambola del francés, también metió un lujo que se hizo viral rápidamente.

Rodeado por tres jugadores de Barcelona en una orilla, mostró su gran técnica al pasarse la pelota de un pie a otro y con dos toques pasarse a Yamal a través de un caño.

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Realmente extraordinario lo hecho por el africano, que tuvo un actitud consagratoria y que confirman el buen ojo de Florentino Pérez para contratar a estrellas mundiales.