Felipe Santana, ex compañero de ambos, desclasificó un problema que terminó a las manos entre ambos goleadores.

Borussia Dortmund tuvo la fortuna de tener a dos goleadores increíbles como Lucas Barrios y Robert Lewandowski, aunque estos tuvieron literalmente una dura pelea por el puesto.

Tras romperla en Colo Colo, Barrios arribó a los Negriamarillos en el 2009. Rápidamente se convirtió en el referente de ataque del club, aunque en 2010 llegó un joven polaco que también era goleador. La disputa por el puesto hizo que se terminaran yendo a las manos.

La pelea entre Barrios y Lewandowski

Felipe Santana, ex defensa brasileño que jugó en Borussia Dortmund entre 2008 y 2013, fue testigo de la disputa entre Lucas Barrios y Robert Lewandowski. Resulta que el argentino nacionalizado paraguayo era el titular como “9”, mientras el europeo jugaba más retrasado.

Luego de la Copa América de Argentina 2011, Barrios volvió lesionado a Alemania, por lo que Jürgen Klopp decidió colocar a Lewandowski de referente de área y Barrios debía ingresar por él en los minutos finales. Ahí comenzaron los problemas, por una fea actitud del polaco. Santana lo contó con lujo de detalle.

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“Me acuerdo como si fuera ahora: Lucas llega, va a entrar por Lewandowski, este se frena para chocarle la mano y Lewandowski pasa de largo. Lucas entra, no hace gol, y pasamos al segundo partido, lo mismo. Lucas le da la mano, Lewandowski pasa de largo“, reveló el brasileño en Charla Podcast.

Lo anterior dejó tan molesto a Barrios, que este advirtió a Santana sobre lo que le haría a Lewandowski. “¡Papi, yo no voy a aceptar esta payasada! ¡Si siempre lo traté bien y me sale con estas niñerías! (…) Si no me saluda hoy, lo agarro“, señaló el ex Colo Colo.

Para peor, otra vez el polaco ignoró a la Pantera, por lo que el ex seleccionado paraguayo lo esperó en el camarín a Lewa. “¡Pum! Y le pega un golpe en medio de la cara. ¡En la cara, mano! Yo salté la mesa así, intentamos separar a la gente en medio de esa gritería loca“, recordó Felipe Santana.

Finalmente, Lucas Barrios debió pagar una multa al club y Robert Lewandowski invitó a una cena al plantel. La temporada 2011/2012 fue la última de Barrios en Borussia Dortmund antes de irse a China. Se fue de Alemania con 49 goles en 102 partidos, ganando dos Bundesliga. El polaco anotó 103 tantos en 187 encuentros y luego partió a Bayern Múnich.