Óscar del Solar conoció a Lucas Barrios hace muchos años, antes de que el excentrodelantero de la selección de Paraguay saltara a la fama en Colo Colo. Lo dirigió en Tiro Federal de Argentina. Y desde entonces, el lazo permaneció irrompible.

Es más, Barrios tiene a Del Solar como su ayudante en el cuerpo técnico con el que inició su carrera de entrenador. El experimentado DT chileno estuvo junto al ex ariete del Borussia Dortmund en la aventura al mando de Sportivo Luqueño, de donde salieron hace poco tiempo.

“Había estado en Deportes Concepción en 2021 y 2022 en la segunda división, muy difícil por el poco conocimiento de los futbolistas y las características es distinta a lo que uno acostumbra en equipos de primera. Hicimos un proyecto de larga duración con mi amigo Lucas Barrios, conocido hace muchos años, con quien tenemos un vínculo de amistad muy importante”, le contó Del Solar a RedGol.

Óscar del Solar cuando era DT en el fútbol chileno: dirigió Deportes Concepción, Cobresal, Rangers, Alianza FC de El Salvador, Club Técnico Universitario de Ecuador. (DMARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT).

Añadió que “coincidimos en muchos aspectos del juego, conducción del equipo, forma de entrenar y jugar. Eso nos ha hecho generar un proyecto que inicia en Sportivo Luqueño y que tiene fecha de caducidad que no es cercana. Se buscan objetivos cada vez mayores”.

¿Desprendo de sus palabras que volvería a Paraguay?

Exacto, nosotros con Lucas decidimos terminar el vínculo con Sportivo Luqueño por cosas que no tienen que ver con lo deportivo. En esa parte logramos mantener la catgeoría de un equipo muy complicado que venía de seis derrotas consecutivas. Acomodamos las piezas y el equipo se mantuvo. Este año armamos un equipo más basado en la calidad técnica. Hasta que decidimos finalizar, estábamos en cuarto lugar.

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Lucas Barrios en Sportivo Luqueño. Óscar del Solar junto a él.

¿Por qué se fueron?

Nos fuimos porque, a esta altura del partido, pasan muchas cosas de los 80 o inicios de los 90. El entrenador tiene que gestionar muchas cosas que no tienen que ver con la cancha y sí con apoyar a los jugadores en lograr las cuestiones más básicas, como las remuneraciones. Hubo una relación excelente con los deportistas, les encantó la forma de trabajar. Pero hubo cosas que no pudimos solucionar. Están fuera de la cancha y nos complicaba demasiado en el día a día. Cuestiones que vivimos hace mucho tiempo, entonces la decisión fue dejar el club y emprender otro proyecto que va a aparecer en cualquier momento. Sigo en Paraguay yendo a ver partidos, conociendo futbolistas y analizando equipos.

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Óscar del Solar sueña en grande junto a Lucas Barrios

Por cierto, Óscar del Solar fue consultado por Paulo Flores por si tiene pensado traer el proyecto junto a Lucas Barrios a Chile. “Hice un compromiso con él de trabajar juntos. Soy un hombre de palabra, he estado en todos los estamentos del fútbol”, reconoció el adiestrador de 67 años.

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“Como preparador físico, futbolista, entrenador, terminé mi curso de director deportivo en España. Y ahora lo que busco es que podamos sostener el proyecto. En eso estamos. Me han ofrecido en equipos de Chile y en equipos de Ecuador, donde dejé muy buenos recuerdos. Pero hay un vínculo que es la palabra y para mí vale mucho”, reveló.

Y tuvo más para refrendar su relación con el ex ariete de Deportes Temuco, Cobreloa y el Atlas de México. “Sobre todo con una persona como Lucas, de tan buenas características humanas. El camino va por ahí y en eso creo”, apuntó Del Solar.

Óscar del Solar fue preparador físico y director técnico en el fútbol profesional. Tiene muchísima experiencia. (Andres Pina/Photosport).

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¿Se reencantó con el fútbol?

El fútbol es mi vida. Después de tantos años de recorrido, llegando a Concepción en un evento familiar lo analizaba. El fútbol ha sido, es y será mi vida. Independiente de que hay cosas que no te gusten o no estén habituados a ellas, el fútbol sigue siendo mi vida y voy a terminar mi carrera deportiva cuando las fuerzas se acaben. No es que me haya reencantado, pero hay momentos del ser humano en cualquier actividad que te cansa mentalmente en algún momento. Situaciones que suceden y están normalizadas. Pero el fútbol seguirá siendo junto a mi familia y a dios lo más importante de mi vida. Estoy en esto, quiero seguir en esto y me siento muy bien.

Le cambio el tema: ¿tenemos base para los cuatro años siguientes de la Roja?

Hacer críticas sobre entrenadores jóvenes que tienen ilusión y buscan un modelo, creo que hay que dejarlo trabajar. Es lo más importante ese respeto por los demás. Pero siempre, en toda nómina a nivel adulto o juvenil, siempre habrá visiones diferentes. Cómo las expresas es el tema de cada persona. Mirando objetivamente la formación en Chile, pensando en qué ha mejorado la formación, creo que no. Me remonto a los 80,90, 2000, 2010, 2020, estamos en 2026. Tengo la percepción de los 80 en primeros equipos, siempre con una mirada a todo jugador joven.

Del Solar se explaya sobre la formación de jugadores

“Conmigo jugaron muchos jóvenes en los clubes, les dedicaba una semana completa a analizar a cada jugador de las formativas. Pablo Parra tenía 15 años cuando estaba en Ñublense y no estaba en la nómina. Yo lo invité y decían que era muy flaquito. Debutó con 15 años, hizo una carrera”, contó Óscar del Solar sobre este volante ofensivo que hoy milita en Universidad de Concepción.

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Pablo Parra en acción por Ñublense, club donde debutó. (Claudio Cruz/Photosport=.

Pero que pasó por Universidad de Chile, Colo Colo y el Puebla. “Estuvo en México ese flaquito que nunca sería importante. Y fue un futbolista de muy buen nivel. Hay que buscar y entrenar a los jugadores. No somos Uruguay, Argentina, Brasil, Alemania. Tenemos que encontrar una forma y un tipo de jugador. Y mejorarlo porque no nacemos con un biotipo importante”, marcó Del Solar.

“El jugador ecuatoriano por fisiología entra ganando. Tienen mucha facilidad para crecer, nosotros tenemos que buscar la forma de mejorar a los chilenos en mentalidad y su potencial físico del que carecemos. También de lo que tiene que ver con la actualidad táctica”, explicó el avezado entrenador.

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Óscar del Solar fue DT de Cobresal también. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Aunque sus reflexiones en torno al tema fueron muchas. “Se puede, pero con un proyecto club. Todo el mundo habla del proyecto de la federación, pero tiene que nutrirse y sustentarse por la formación de los jugadores en los clubes. A mi parecer los clubes hacen un maquillaje de la formación real”, acusó Del Solar.

“Eso nos impide ser competitivos como fue con la generación que ya no está. Se puede recuperar, pero con claridad y exigencias a los clubes que aporten todo lo que tiene que aportar a un futbolista”, sentenció el DT. Por estos días, Santiago Wanderers cumple una participación destacada en la Copa Libertadores Sub 20.

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