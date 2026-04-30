Mathías Vidangossy tendrá un nuevo desafío en su carrera. El futbolista chileno, con una extensa trayectoria en el fútbol nacional e internacional y que recientemente se convirtió en una de las figuras del mundial de la Kings League, fue anunciado como nuevo refuerzo de un club, iniciando así una nueva etapa dentro de las canchas.

El chileno, que es una de las figuras de Raniza FC de la Kings League, suma un nuevo desafío a su carrera y participará en el TST 2026, un destacado festival mundial de fútbol 7 contra 7, programado del 27 de mayo al 1 de junio de 2026 en Cary, Carolina del Norte.

El nuevo equipo de Mathias Vidangossy

El jugador fue presentado en City Soccer como un nuevo refuerzo, equipo que también oficializó la llegada de Nicolás Castillo. “¡Bienvenido de vuelta, Mathias! Estamos emocionados de tener nuevamente al mediocampista internacional chileno Mathias Vidangossy con City Soccer FC para TST 2026”.

“Un jugador con experiencia al más alto nivel y una calidad increíble con el balón. Aporta visión, creatividad y desequilibrio al equipo. Prepárense para algo especial”.

La carrera de Vidangossy

El jugador de 38 años goza de una gran trayectoria en las canchas donde comenzó su carrera en Unión Española, pasando luego por clubes de España como el Villarreal y el UD Almería. También tuvo un paso por la Liga Mexicana donde militó en clubes como Chiapas FC y Pumas UNAM.

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En Chile estuvo en clubes como Colo Colo, Ñublense, La Serena, San Luis, Audax Italiano, Melipilla y Valdivia, entre otros, retirándose de las canchas el 2024 tras un breve paso por Curicó Unido.

En síntesis: