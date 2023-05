La selección uruguaya da el salto y Marcelo Bielsa es oficialmente el nuevo director técnico de la Celeste, que debutará en las eliminatorias al Mundial 2026 como local ante Chile en septiembre. El Loco se reencontrará con la Roja y Eduardo Berizzo, en trincheras rivales, claro.

Este miércoles Uruguay presentó a su nuevo DT y el mismo Bielsa contó que no lo tuvieron que convencer de asumir el trabajo. El Loco no cambia y explica cómo un viaje en micro por Montevideo realizado hace poco tiempo fue determinante para dar el sí.

“No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes para mí. Uno es los jugadores que posee Uruguay, me gusta el grupo de jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años. Y el otro es el destinatario del trabajo de una selección, que es el ciudadano de a pie del país del que se trate”, sostuvo Bielsa.

El Loco querido agregó que “en ese sentido a mí me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso posteriormente decisivo en la toma de decisiones. A los jugadores no me resulta muy difícil calificarlos porque es mi oficio desde hace 40 años, y tengo la certeza que mi predilección era justificada. En cuanto a la gente, un día vine a pasar un fin de semana a Montevideo con mi esposa y nos fuimos quedando, y al final nos quedamos dos meses porque estaba sin trabajo. Un día le dije a mi esposa vamos a Carrasco a pasar el día y nos devolvemos en transporte público cuando la gente vuelve. Es decir, cuando se asoma el lunes, el mal humor de cuando termina la recreación y el día de trabajo se avecina”.

“Nos vinimos en transporte público, estaba repleto y el viaje duró 45 minutos. Se produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de los que íbamos arriba del micro. Nuestras conclusiones fueron de admiración por la generosidad con la que la gente interactuó en ese viaje amontonados e incómodos. Y con la generosidad me refiero al respeto por los niños, personas mayores y mujeres”, complementó el entrenador oriundo de Rosario.

Marcelo Bielsa sentencia que “subió una mujer a tickear los boletos y yo pensé que ahí se acababa la generosidad, porque uno no se podía mover. Hizo lo que tenía que hacer y todo funcionó. Los jugadores y la estatura del ciudadano, el destinatario de lo que lo nosotros hagamos, tuvieron mucho peso para venir”.

El Loco comenzó su carrera como DT en Newell’s Old Boys para después dirigir a Atlas, América, Vélez Sarsfield, Espanyol y Argentina. En 2007 asume la selección chilena donde estuvo hasta 2011. Athletic Club, Olympique de Marsella, Lille y Leeds United completan el camino de Bielsa hasta llegar a Uruguay.