La NFL confirmó al rapero estadounidense como protagonista del espectáculo musical del Super Bowl LXI.

El Super Bowl 2027 ya tiene a su artista principal para el espectáculo de medio tiempo. Jay-Z encabezará el show de la final de la NFL, que se jugará el 14 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El rapero sucederá a Bad Bunny, cuyo espectáculo en la edición anterior obtuvo siete premios Emmy y se convirtió en el más galardonado de la historia del evento.

Jay-Z llega al escenario más grande de la NFL

“Desde Reasonable Doubt hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo”, expresó Jay-Z.

El anuncio coincide con el aniversario número 30 del álbum debut del artista, celebrado con tres conciertos agotados en el Yankee Stadium y presentaciones en ciudades como Londres, París y Los Ángeles.

Jay-Z cuenta con 25 premios Grammy y cuatro Emmy. Además, fue el primer artista de hip hop en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores y se incorporó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021.

Su elección también tiene un vínculo directo con la organización del espectáculo. El rapero es propietario de Roc Nation, empresa que produce el show de medio tiempo en colaboración con la NFL.

El comisionado de la liga, Roger Goodell, explicó que, cuando acordaron trabajar con Roc Nation, le planteó que algún día quería ver a Jay-Z sobre el escenario.

En resumen…