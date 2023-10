Ariel Holan y Sergio Markarián tienen un punto en común que un famoso periodista revivió en la polémica de Paolo Guerrero con un sector de la prensa en Perú. Luego de sumar cero puntos en la fecha doble de octubre con la Bicolor, el experimentado atacante se enfrascó en una disputa mediática.

Cuando esperaba abordar el vuelo rumbo a Ecuador para reintegrarse al plantel de LDU de Quito, Guerrero le dejó un mensaje a los medios de comunicación del vecino país. “Hay comentaristas que critican mucho y nunca han jugado fútbol. Ni conocen una pelota. A quién le han ganado y están criticando”.

“Mi pregunta es ¿a quién le ha ganado? Vamos a pisar una cancha. Ese tal Eddie Fleischman, ¿a quién le ha ganado en una cancha de fútbol”, desafío el experimentado centrodelantero de 39 años. No parece necesario añadir que el ex atacante del Bayern Múnich de Alemania estaba muy molesto.

Bueno, pues el show sigue en Perú: el comentarista aludido por el veterano ariete que pasó por Racing Club de Argentina recogió el testimonio. Preparó una respuesta de unos cinco minutos para Guerrero. No se guardó muchas cosas. Empezó con un fustigamiento a la forma de ser del atacante que cumplirá 40 años el 1 de enero próximo.

“Se entiende el mal humor. El mal momento. Paolo Guerrero es reacio a la crítica. Quiere que todo el mundo elogie siempre sus actuaciones. Y no siempre es así. No lo venimos diciendo desde ayer. Hace bastante tiempo, por lo menos nuestra opinión, que no tiene que ser igual que la del resto”, aseguró el comunicador de Willax Deportes.

Y prosiguió. “Paolo Guerrero, a estas alturas, se desgasta demasiado en el primer tiempo arrancando al mismo ritmo que el rival. Que puede ser mucho más útil en el segundo tiempo, está grabado y un montón de veces. Cuando el rival tiene un desgaste y él puede manejar más espacios. Reynoso dijo que necesita un delantero con más movilidad, menos estático”, afirmó en alusión a las declaraciones del seleccionador de la Bicolor.

Holan y Markarián sirven de ejemplos para contradecir a Paolo Guerrero en Perú

“Primero, no jugó al fútbol Ariel Holan, técnico profesional. No jugó Paulo Autuori, técnico de primer nivel. No jugó José Mourinho. Tampoco Markarián, Mano Menezes. Julian Nagelsmann”, fue parte de la respuesta de Eddie Fleischman a Paolo Guerrero tras el fracaso de Perú en la fecha FIFA doble de octubre.

El descargo fue bien al estilo de un periodista que se siente protagonista. Le sacó brillo a sus dichos en televisión. Y también a su carrera de futbolista amateur. “Hemos estado diciendo que Paolo Guerrero, a los casi 40 años, ya no puede picar a la espalda de un lateral, no puede ganar un mano a mano en velocidad. Ya no puede mucho más que bajar balones a sus compañeros o hacer algún pivoteo. Eso es poco para una selección nacional que necesita un centrodelantero para competir en esta Eliminatoria, que es la más dura del mundo”, aseguró Fleischman.

“Si a Paolo Guerrero le parece que a los 40 está igual que a los 30, el problema es de Paolo Guerrero. No de quién les habla. Si él cree que uno no puede ejercer una crítica, tiene el problema Paolo Guerrero. Y no el que ejerce la crítica. Nosotros hemos querido entrevistarlo más de una vez y él no ha querido. Es su derecho. Él me hizo una pregunta, se la voy a responder con mucho gusto”, sentenció el rostro de Willax Deportes antes de lanzar su currículum como jugador.

Enumeró el palmarés y técnicos que tuvo. “Yo sí he jugado fútbol, no profesional. Jugué Copa Perú con mi club, torneos macabeos panamericanos y mundiales, una vez en Brasil, dos veces en Israel. Torneos acá, interargollas en la universidad. Hice goles de tiro libre, me expulsaron alguna vez. Gané torneos, cómo no. Logré goles en la Copa Perú. Me ha dirigido Jorge Castelo, Percy Rojas. Luis Zavala, ex jugador de Universitario, Héctor Ciumpitaz, el maestro. Jugué fútbol playa con Franco Navarro, con Teófilo Cubillas”, detalló Eddie Fleischman.

¿Qué más le dijo Eddie Fleischmann a Paolo Guerrero?

“No soy jugador profesional, pero no estoy tan peleado con la pelota como algunos otros con su inteligencia emocional. Tengo formación en coaching deportivo y como técnico de menores del Valencia de España. Entonces simplemente ratifico mi opinión. Si Paolo Guerrero quiere opinión única puede ir a esos países donde se persigue a los que piensan distinto”, añadió el periodista. Un mensaje tan desafiante como el que le dejó el veterano goleador en el terminal aéreo.

“Pienso que eres el mejor centrodelantero que ha tenido la selección nacional. Pero también que no eres el mismo jugador de hace cinco o seis años a los casi 40. También soy un convencido de que en la selección con Gareca todos tenían claro que el interés del equipo estaba por encima del individual. Y hoy no parece ser así. Parece que ahora más el aspecto individual que el bien del equipo”, sentenció el conocido conductor deportivo peruano.

¿En qué lugar marcha Perú en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026?

Perú registra tres derrotas consecutivas en las Eliminatorias 2026 y sólo sumó un empate ante Paraguay en la primera jornada.

Si tú fueras el DT de Perú, ¿convocarías a Paolo Guerrero? Si tú fueras el DT de Perú, ¿convocarías a Paolo Guerrero? YA VOTARON 0 PERSONAS

