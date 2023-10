Pedro Gallese fue el portero de Perú en las dos fechas FIFA de octubre en las Eliminatorias 2026. Y se tomó muy a pecho la derrota ante Argentina. De hecho, el experimentado golero del Orlando City dio la vuelta al mundo por la reacción que tuvo en contra de un fanático que buscaba a Lionel Messi.

El invasor entró al campo de juego del estadio Nacional de Lima. Pero fue reprendido por personal de seguridad. Cuando ya lo tenían reducido, el meta de la Bicolor se acercó hasta allí con un objetivo en mente: quitarle el celular al hincha.

Después de forcejear, Gallese consiguió arrebatarle el teléfono móvil. Y no sólo eso: luego de tomarlo, se dio un poco de impulso para lanzarlo lo más lejos posible, tal como se aprecia en las imágenes. Cuando se disponía a viajar de regreso rumbo a Estados Unidos, el golero sacó la voz.

Y dio una explicación en la que apeló al patriotismo para defender su actitud. “Mi acción fue más porque le faltaron el respeto a los colores de nuestro país. Se dejaron llevar por la alegría de ver al mejor del mundo y no saben que pueden perjudicar a la selección peruana. Pueden cerrar el estadio y ocasionar que los verdaderos hinchas ya no vayan”, expuso Gallese.

“Messi es el diferencial cerca del área. En el trámite no pesó como otras veces. No lo pudimos neutralizar. Hizo dos goles muy similares. Cualquier otro jugador de cualquier selección no hace los goles que nos hizo, sobre todo por la complejidad de la jugada”, afirmó el DT de Perú, Juan Reynoso, sobre el crack que cautivó a los fanáticos.

Pedro Gallese saca la voz tras la caída de Perú ante Argentina: “Si buscamos culpables hay que apuntar a todos”

Otra cosa que apuntó Pedro Gallese años fue el mal inicio de Perú en el camino al Mundial venidero: además de Argentina también perdió con Chile. En cuatro juegos sólo puntuó una unidad. “Si vamos a señalar culpas tendríamos que apuntarlos a todos. Somos los responsables de la situación”, aseguró el golero de casi un metro y 90 centímetros de estatura.

Así las cosas, Gallese regresó a sumarse a su equipo en la Major League Soccer de Estados Unidos. En el cierre de la temporada regular, Orlando City chocará ante el complicado Toronto FC. Pero sabe que la ruta clasificatoria se complicó mucho para la Bicolor.

“Lamentablemente no se nos están dando los resultados y no hemos podido regalarle alegría a la gente. Queríamos comenzar de la mejor manera, pero no pudo ser así. De todas formas confío bastante en este grupo y lo que puede dar”, sentenció el veterano Gallese, quien ha disputado 101 partidos internacionales en el combinado peruano.

¿En qué clubes atajó el peruano Pedro Gallese?

Pedro Gallese registra pasos por la Universidad de San Martín de Porres, Juan Aurich, Veracruz de México, Alianza Lima y Orlando City de Estados Unidos, donde milita y actualmente disputa su cuarta temporada en la Major League Soccer.

¿En qué lugar quedó Perú en la tabla de las Eliminatorias 2026?

Perú suma apenas un punto tras las primeras cuatro jornadas de las Eliminatorias 2026. Sólo supera a Bolivia en la tabla de posiciones.