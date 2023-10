Juan Reynoso quedó en el ojo del huracán esta semana luego de las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El DT de la selección de Perú cayó por 2-0 a manos de Chile y Argentina y, por si eso fuera poco, se pegó unas desafortunadas declaraciones en contra de sus jugadores.

Bryan Reyna y Joao Grimaldo fueron las víctimas de las críticas por parte del seleccionador peruano. “No estamos para nada satisfechos. Solo voy a cerrar diciendo que hoy, lastimosamente, Bryan y Joao, que tienen un talento increíble, no están ni para sostener 60 minutos”, comentó el DT.

Además, Reynoso disparó contra su torneo. “Esa es la carencia que nos da la liga local. Lo vimos con Franco Zanelatto, que tiene potencia y energía, pero al 50′ estaba liquidado. Lo mismo hubiera pasado si iniciaban los dos. Por eso, el plan era desgastar con Andy Polo y Franco”, señaló.

Ricardo Gareca, DT de la selección peruana hasta mediados del 2022, no tuvo empacho en tirarle un par de indirectas al ex técnico del Cruz Azul. El Tigre habló en el festival de recursos humanos People Day by Buk y le dio todo su apoyo a los futbolistas peruanos.

“Lo importante es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, porque o si no, nos empiezan a gobernar y nos empiezan a direccionar hacia dónde quieren que vaya la gente. Entonces, ¿los peruanos no corren? mentira. Los peruanos corren”, comenzó Gareca con su discurso.

Pero eso no fue todo. Según el DT argentino, “teníamos chequeada la liga argentina y brasileña. Teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas. Nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas”, agregó.

“Todo lo que tiene que ver con lo de los peruanos que no corren era una falacia, una mentira y era algo que permanentemente se divulgaba y que cada vez calaba más hondo en los jugadores y las personas”, sentenció Gareca.

¿Cuáles fueron los números de Ricardo Gareca en la Selección de Perú?

Ricardo Gareca llegó en marzo del 2015 y se fue en junio del 2022 de la Selección de Perú. Dirigió un total de 96 partidos, con un balance de 39 triunfos, 23 empates y 34 derrotas, y un rendimiento del 48,62%. Pero los números no fueron lo único.

El Tigre consiguió varios logros en estos siete años con la Bicolor. Ganó el tercer puesto de la Copa América 2015, alcanzó cuartos de final en la Centenario y el subcampeonato en la edición 2019. En la 2021, en tanto, terminó en cuarto puesto. Además, clasificó a Perú al mundial de Rusia 2018 después de 36 años de ausencia.

