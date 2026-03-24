Gustavo Álvarez es oficialmente el flamante nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro. Tras su polémica salida de Universidad de Chile, donde incluso fue vinculado con la selección de Perú, el DT de 53 años al final terminó volviendo a su país para hacerse cargo del Ciclón.

El ex entrenador del romántico viajero le ganó el puesto a nombres como Martín Palermo, Julio Vaccari y Pablo Guede, haciéndose cargo de un equipo que inició de manera muy irregular los primeros meses del 2026 de la mano de Damián Ayude.

Su debut está a la vuelta de la esquina, ya que está programado para este miércoles ante Deportivo Riestra por la fecha 12 del Apertura. Sin embargo, y pese a que todavía ni dirige su primer partido, el ex azul ya está enfrentando duras críticas.

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Las primeras críticas que enfrenta Gustavo Álvarez en San Lorenzo

Estos primeros ataques a la labor del DT llegaron de parte de Jonathan Lorosi, vocal de la Comisión Directiva de San Lorenzo de Almagro y también periodista partidario, quien en unos de sus estados de WhatsApp cuestionó con todo el arribo de Álvarez.

“Aunque no lo crean, San Lorenzo da para todo. 55 años y no sabemos por qué será el técnico de San Lorenzo. Ojalá me equivoque, pero es crónica de un final anunciado”, escribió Lorosi.

Las críticas que recibió Gustavo Álvarez en su arribo a San Lorenzo. | Foto: Captura.

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Además, el miembro de la Comisión Directiva del Cuervo subió una imagen con los títulos ganados por Álvarez, aunque claro, con un toto bastante irónico. “Los pergaminos del gran DT para llegar donde llegó”, publicó.

Cabe recordar que como DT el nacido en Lomas de Zamora ganó un título de Primera B Nacional en Argentina, un Campeonato Nacional en Chile, una Copa Chile y una Supercopa de Chile.

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En síntesis

Gustavo Álvarez asumió oficialmente como nuevo director técnico de San Lorenzo de Almagro.

El debut del estratega argentino será este miércoles ante Deportivo Riestra en Argentina.

Álvarez registra títulos en Primera B Nacional, Primera División, Copa y Supercopa de Chile.

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