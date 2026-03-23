Luego de su polémica salida de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez por fin tiene nuevo trabajo, pues tomó el mando del plantel profesional de San Lorenzo de Almagro. Fue una negociación relativamente rápida que se cerró con una oferta contractual de dos años.

Álvarez y su representante, Andrés Lloren, aceptaron la propuesta. Y este lunes 23 de marzo, el trabajo del ex director técnico de la Universidad de Chile en el Ciclón tuvo su primer día. La única oportunidad para dejar una buena primera impresión fue aprovechada por el argentino de 53 años.

El periodista Leandro Alves contó en el medio La Cicloneta que el flamante adiestrador de los Gauchos de Boedo llegó prácticamente a abrir el lugar: a las 6 de la mañana con 7 minutos arribó para comenzar su etapa en reemplazo de Damián Ayude.

“Cuando se presentó ante el plantel, la primera frase que dio fue ‘pasión, esfuerzo y respeto”, reportó el citado comunicador, quien también dio cuenta de algunos ejercicios prácticos que sirvieron para anticipar decisiones técnicas importantes de Álvarez y su staff.

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Gustavo Álvarez da pistas de su esquema en San Lorenzo de Almagro

El primer rival que tendrá Gustavo Álvarez como DT de San Lorenzo será Deportivo Riestra. Y a dos días de aquel enfrentamiento, dio luces de cómo será el diseño táctico de su equipo. Todo indica que habrá una defensa de tres zagueros.

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Tal como hizo muchísimas veces en el Romántico Viajero. “Todos los trabajos fueron en base a una defensa de tres”, contaron en La Cicloneta sobre este desafío de Álvarez en uno de los cinco grandes de la máxima categoría en el fútbol argentino.

Eso sí, la zaga de tres hombres hará que los Gauchos de Boedo extrañen mucho a Gastón Hernández, defensor que sufrió el corte del ligamento cruzado anterior y estará al menos siete meses de baja. Aquel partido se jugará el miércoles 25 de marzo en el estadio Guillermo Laza a contar de las 19 horas.

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Así va San Lorenzo en la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2026

San Lorenzo de Almagro tiene 13 puntos al cabo de 10 partidos en la primera fase de la Liga Profesional de Argentina 2026.

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