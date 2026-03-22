Gustavo Álvarez dejó en el pasado sus días como entrenador de Universidad de Chile y ya tiene nuevo trabajo. Fue oficializado como nuevo técnico de San Lorenzo de Almagro.

El argentino que ganó dos títulos en el Romántico Viajero salió con bastante polémica del CDA. Pese a tener contrato vigente, no quiso seguir en el club y después de bastantes negociaciones, terminó yéndose sin pagar ninguna compensación.

Álvarez llega a San Lorenzo

Luego de marcharse de Universidad de Chile, mucho se especuló por el futuro de Gustavo Álvarez. Fue vinculado con la selección peruana y hasta con Colo Colo, pero el técnico siempre descartó haberse ido del Bulla por tener otras ofertas.

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Pues bien, luego de tres meses sin trabajo, finalmente Álvarez tiene nuevo lugar laboral: San Lorenzo de Almagro, como era un secreto a voces, anunció el arribó del entrenador al club. De esta manera, volverá a dirigir a su país tras su paso por Chile.

“Llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título que le valió el acceso a Copa Libertadores— y con un destacado ciclo en Universidad de Chile, donde conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025″, indicó el Ciclón.

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Gustavo Álvarez llega en reemplazo de Damián Ayude y arriba a un equipo que vive un complejo presente, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. En el fútbol argentino, marchan en el 10° lugar de 15 equipos del Grupo A. No será un trabajo sencillo.

“Mañana mismo (lunes), tanto Álvarez como su cuerpo técnico estarán al frente del entrenamiento matutino trabajando en el compromiso del próximo miércoles frente a Riestra”, cerraron desde San Lorenzo de Almagro.