Una de las salidas más polémicas del fútbol nacional en los últimos años la protagonizó el entrenador argentino Gustavo Álvarez, quien pese a tener contrato vigente con Universidad de Chile, negoció su salida del club.

Muchas voces decían que el estratega se iba del cuadro azul porque tenía un acuerdo listo con la selección peruana, sin embargo, al equipo del Rímac arribó el brasileño Mano Menezes y el transandino sigue sin equipo.

La cesantía está muy cerca de acabarse para el semifinalista de la Copa Sudamericana 2025 con la U, puesto que aseguran que tiene avanzadas conversaciones para recalar en San Lorenzo de Almagro.

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Gustavo Álvarez está cerca de ser el DT de San Lorenzo de Almagro

Gustavo Álvarez corre con ventaja para ser el reemplazante de Damián Ayude en San Lorenzo, luego de que el entrenador se haya marchado por malos resultados en la Liga Argentina.

El periodista de ESPN Leandro Alves indicó que el ex DT de la U tiene “encaminado” el camino para llegar al Ciclón, elenco que se encuentra en el décimo lugar del Grupo A del Torneo de Apertura argentino con apenas 13 puntos.

Gustavo Álvarez se prepara para volver a dirigir. Foto: Alex Diaz/Photosport

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Gustavo Álvarez se está quedando con el puesto de técnico en San Lorenzo tras la decisión de Pablo Guede de seguir en Alianza Lima y la negativa de Martín Palermo de tomar el cargo.

Álvarez a sus 53 años está cerca de volver a Argentina, donde ya dirigió a Temperley, Aldosivi y Patronato.

En síntesis

El entrenador Gustavo Álvarez negocia su incorporación a San Lorenzo de Almagro en Argentina.

negocia su incorporación a en Argentina. San Lorenzo ocupa el décimo lugar del Grupo A con apenas 13 puntos acumulados.

ocupa el del Grupo A con apenas acumulados. Gustavo Álvarez, de 53 años, reemplazará a Damián Ayude tras las negativas de otros técnicos.

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