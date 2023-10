Ilkay Gündogan abrió la cuenta para el Barcelona en el Clásico frente al Real Madrid en los 6′. Un mal despeje de David Alaba y una lentísima salida del portero Kepa Arrizabalaga dejaron solo al ex Manchester City, quien definió con un tiro rasante para marcar el 1-0.

Pero un doblete del inglés Jude Bellingham le permitió a los Merengues remontar el partido disputado en el estadio Olímpico de Montjuic. El mediocampista alemán se hizo dueño del partido en el primer tiempo. De hecho, la superioridad del Barça durante la primera etapa fue muy grande.

Sólo esos dos goles del volante ofensivo que llegó a los Merengues desde el Borussia Dortmund le dieron tinte blanco al gran duelo que tiene el fútbol español. Esos tres puntos propiciaron que los pupilos de Carlo Ancelotti le dieran caza al Girona en el primer lugar de la tabla al cabo de 11 jornadas.

Y también provocaron una durísima crítica de Gündogan para sus compañeros. “Quiero ser honesto, pero sin pasarme: quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción”, aseguró el volante que el 24 de octubre cumplió 33 años.

“Esto es parte del problema. Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes. Cuando sabes que puedes jugar o hacerlo mejor en ciertas situaciones, pero no reaccionas, esto luego se traslada al campo de juego”, sentenció el molesto Gündo en un diálogo con La Liga TV.

Gündogan alerta al Barcelona para que el Real Madrid no se escape

El mensaje de Gündogan no quedó ahí, pues tenía una alarma grande para el Barcelona y el objetivo de no perderle pisada al Real Madrid en la cima. “Tenemos que dar un paso muy grande en ese aspecto”, dijo el centrocampista teutón en torno a la manera de vivir los grandes partidos.

“O el Real Madrid, incluso el Girona, se van a escapar. No vine aquí para perder este tipo departidos o permitir que se abran estas brechas”, fue otro dardo que lanzó el ex Borussia Dortmund y Nürnberg de su país. Por cierto, no le escapó al rol que tiene en el vestuario culé.

En esa línea, apuntó que “tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia”. Como se dice en buen chileno, la cantó clarita y no la mandó a decir con nadie. Xavi también tuvo palabras al respecto de la dolorosa derrota.

“Hemos merecido la victoria, dominamos 60 minutos, pero el fútbol es esto. Es un partido desgraciado. Hemos merecido más, pero ellos fueron más efectivos en los últimos minutos. Estamos frustrados y contrariados, perder contra el Real Madrid no es motivo de satisfacción”, aseguró el DT del Barça.

¿En qué tono fueron las declaraciones de Ilkay Gündogan?

Revive acá los dichos de Gündogan tras la caída del Real Madrid ante el Barcelona.

¿En qué puestos marchan el Barça y el Real Madrid en La Liga?

Así marchan el Barcelona y el Real Madrid en La Liga de España al cabo de 11 partidos disputados.

