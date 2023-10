Vinicius Junior es, en buen chileno, bueno para pintar el mono. Si bien nada justifica la violencia racista que ha sufrido en múltiples ocasiones, tampoco colaboran mucho algunas de sus actitudes, como la que tuvo cuando fue remplazado en el Clásico ante el Barcelona.

El jugador brasileño, desaparecido los noventa minutos del Clásico, siempre tiene una particular pelea con la afición del equipo rival y, ante el Barcelona, no fue la excepción.

Se cumplían los seis de descuentos en el Camp Nou cuando Vini fue llamado por altoparlante. Se iba de la cancha, siendo remplazado por Lucas. Sin embargo, ante la atenta mirada de la hinchada rival, el brasileño comenzó a caminar despacito y a hacer gestos hacia la afición. Lo empujaron para que saliera pronto, pero con una sonrisa en la boca, no cesó en su intento de llamar la atención.

Cuando Vinicius llegó al borde del campo, y mientras el estadio completo lo insultaba, Carlo Ancelotti lo agarró de un brazo y lo condujo con fuerza rumbo a la banca, demostrando no estar muy de acuerdo con la actitud del crack brasileño.

¿Es un plátano? ¿Es un avión?

Un video que muestra la polémica salida de Vinicius Jr. se ganó la atención de todos. En él, se muestra a la afición blaugrana mostrándole el dedo del medio al delantero del Scratch, mientras inventaban nuevas maneras de llamar a su ascendencia.

Entre medio de la secuencia, se ve un objeto volador amarillo, que medios como Marca identificaron con un plátano, pero que algunos cibernautas han señalado como parte de una pancarta amarilla que había en la tribuna. ¿Otro ataque racista?

Desde el Barcelona no negaron tajantemente los hechos, sino que se comprometieron con investigar el caso y aseguraron que siempre defenderán “los valores del fútbol”.

El cruce de Vinicius con Xavi

Es increíble que después de un partido de rendimiento mediano se hable tanto de Vinicius Junior. Pero lo cierto es que no tan solo se burló de la hinchada local y se fue agarrado de un brazo por Carlo Ancelotti, sino que también tuvo un particular cruce con Xavi Hernández.

Corría el primer tiempo cuando, tras una falta de Ferrán, el brasileño increpó al árbitro aireadamente. Justo todo acontecía al borde del campo de juego, cerca de la banca del Barcelona, por lo que Xavi estaba muy cerquita.

Al ver que Vinicius no se calmaba, el técnico español se le acercó y con un par de palmaditas en la cara, sarcásticas por cierto, lo intentó callar. Claramente, esto no le gustó nada al brasileño, quien, en todo caso, no sobrerreaccionó.

