Gündogan no tiene nada que ver con cosas: mató a sus compañeros, especialmente a Araujo, tras la eliminación del Barcelona contra PSG en Champions League.

El Barcelona se despidió de la Champions League 2023-24 tras quedar eliminados en cuartos de final contra el Paris Saint-Germain. Fue triunfo por 2-3 para los azulgranas en la ida de Francia y derrota 4-1 en la revancha en Cataluña.

Los azulgranas sufren la dolorosa eliminación y el mediocampista alemán de 33 años de los culés, Ilkay Gündogan, no ayudó mucho disparando sin anestesia contra sus compañeros.

Si el entrenador Xavi Hernández defendió a Ronald Araujo por la expulsión que abrió el camino al PSG, Gündogan lanzó dardos con todo. En España incluso apuntan al clásico tema de los códigos de camarín…

“Sobre la expulsión, si hubo falta es roja, eso seguro. No he visto la repetición, pero si no tocó la pelota, así es”, dijo Gündogan tras la derrota y eliminación del Barcelona.

Palos a Ronald Araujo

Ya totalmente ácido contra su compañero Araujo, lanzó que “en estos momentos cruciales debes estar seguro que tocarás la pelota, y si no lo consigues, darle la oportunidad a nuestro portero de que nos pueda salvar o que hagan el gol. Pero quedarte con un jugador menos tan temprano en el partido te mata”.

“Otro error. Hay que salir a cerrar y no dejar disparar al rival. No es nada que no hayamos entrenado, el tipo que está más cerca debe salir a tapar, en este caso, a Vitinha, alguien debió salir y nadie lo hizo. Ese fue el segundo gol que nos hacen, totalmente innecesario”, complementó.

Gündogan sentencia que “estoy decepcionado, muy decepcionado en realidad. Estábamos en una muy buena posición tras la ventaja en la ida y el primer gol de hoy, todo estaba en nuestras manos y lo hemos regalado de la forma fácil al PSG, es lo más decepcionante”.

Incluso, las palabras de Gündogan fueron calificadas por el panel del programa El Chiringuito como una “rajada histórica” del mediocampista germano hacia sus compañeros.

Como si fuera poco el tenso ambiente, Barcelona no tiene tiempo para lamentos y este domingo visita al Real Madrid por el derbi, duelo vital para acercarse a los merengues en la punta de la tabla o empezar a despedirse de cualquier opción de título.

