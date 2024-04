Barcelona es un polvorín tras la dolorosa eliminación en la Champions League a manos del PSG. Los catalanes tenían todo para poder avanzar a las semifinales, pero increíblemente dejaron en nada una ventaja que llegó a estar 4-2 a favor en el global

La polémica se armó después de las palabras del alemán Ilkay Gündogan, quien apuntó directamente al uruguayo Ronald Araujo por su torpe expulsión que dejó a los Culé por más de un tiempo con un hombre menos.

“Sobre la expulsión, si hubo falta es roja, eso seguro. No he visto la repetición, pero si no tocó la pelota, así es. En estos momentos cruciales debes estar seguro que tocarás la pelota, y si no lo consigues, darle la oportunidad a nuestro portero de que nos pueda salvar o que hagan el gol. Pero quedarte con un jugador menos tan temprano en el partido te mata”, afirmó Gündogan tras la derrota.

Pues bien, estas palabras generaron la respuesta del propio Araujo, quien declaró que “prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que hay que respetarlos”.

Estos dichos del uruguayo se suman a los del francés Jules Koundé, quien afirmó luego de la eliminación ante el PSG que “ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre”.

La esposa de Gündogan mete la cuchara

Todo este lío interno en el camarín de Barcelona subió en temperatura luego de un polémico posteo de Sara Arfaoui, pareja del volante alemán desde hace un par de años.

La mujer salió en todo a defender a su esposo, publicando una foto de él levantando la Champions League con el City con el mensaje “este hombre trabaja duro y sus opiniones futbolísticas buscan mejorar y está dándolo todo por este equipo. Su mentalidad es una mentalidad triplete”.

Cabe recordar que Gündogan dejó su “zona de confort” en el Manchester City para ser uno de los grandes fichajes de Barcelona en esta temporada 2023-24. Lamentablemente ahora esta viviendo la otra cara de la moneda, ya que de un año mágico lleno de título en el City ahora está cerca de cerrar un lustro sin una sola copa con los blaugranas.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

El próximo partido de los Catalanes será nada más que ante Real Madrid por la fecha 32 de La Liga. Este nuevo clásico español se jugará el domingo 21 de abril desde las 15:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, con el Madrid marchando puntero con 78 puntos y con los Culé como sublíderes con 70 unidades.

