La eliminación del Barcelona en los cuartos de final de la Champions League no sólo despierta a los culés del sueño de ganar una nueva Orejona. El golpe de la derrota por goleada y en casa contra Paris Saint-Germain también es un duro golpe al camarín azulgrana, que se quiebra.

Tras los dardos públicos del mediocampista Ilkay Gündogan a sus propios compañeros de equipo, las respuestas de los jugadores del Barcelona no se hicieron esperar. El alemán apuntó puntualmente a Ronald Araujo y otros jugadores, a quienes consideró responsables de la eliminación.

A través de Instagram, el defensa francés, Julés Koundé, le dio un claro tirón de orejas a Gündogan, con un “por cierto” que no tiene otro destino que su compañero germano.

“Una decepción inmensa no clasificarse para las semis cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto: ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre. Toca recuperar y prepararse para el clásico de este domingo. Gracias por el apoyo, culés”, escribió Koundé.

Por su parte, y también en Instagram, el capitán Sergi Roberto publicó: “ahora más unidos que nunca, aquí ganamos y perdemos todos juntos”, confirmando la polémica desatada en la interna del Barcelona.

¿Qué dijo Ilkay Gündogan sobre sus compañeros del Barcelona?

Cabe recordar que Gündogan manifestó que “sobre la expulsión (de Araujo), si hubo falta es roja, eso seguro. No he visto la repetición, pero si no tocó la pelota, así es”.

“En estos momentos cruciales debes estar seguro que tocarás la pelota, y si no lo consigues, darle la oportunidad a nuestro portero de que nos pueda salvar o que hagan el gol. Pero quedarte con un jugador menos tan temprano en el partido te mata”, complementó.

¿Cuándo se juega el clásico entre Barcelona y Real Madrid?

Con las aguas turbulentas y el camarín en alerta de quiebre, Barcelona visita al Real Madrid en un nuevo derbi español, por la fecha 32 de La Liga 2023-24, desde las 15:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Con Real Madrid puntero con 78 unidades, el Barcelona (70) está obligado a ganar el clásico, un duelo “de seis puntos”, si quiere seguir teniendo opciones al título del fútbol español.

