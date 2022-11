Este domingo Alemania cayó por 2-1 frente a Japón en el Khalifa International Stadium de Ar Rayyan por la primera fecha del Grupo E de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Una de las grandes sorpresas en lo que va del Campeonato, que dejó a los alemanes muy autocríticos una vez finalizado el encuentro. El autor del único gol germano, Ilkay Gundogan, asegura que su equipo recibió goles muy fáciles.

"Se lo pusimos demasiado fácil. Especialmente el segundo gol, no sé si alguna vez se marcó un gol más fácil en una Copa del Mundo, eso no debería suceder. Estamos aquí en la Copa del Mundo", señaló.

"Creo que dominamos el juego en su mayor parte. Manu Neuer nos salvó una vez en el segundo tiempo, por eso lo tenemos. Tuvimos ocasiones increíbles en la delantera y no marcamos el segundo. La forma en que se concedieron los goles en ocho minutos fue demasiado fácil”, añadió.

La estrella del Manchester City continuó: “Hubo un poco de falta de convicción con el balón, desde atrás. Sosteniendo la pelota, moviéndose, ofreciendo. Y confiamos demasiado en los balones largos en la segunda mitad. Y los cortos que jugamos los perdimos con demasiada facilidad. Sentías que no todo el mundo quería realmente el balón. Perdimos el balón con demasiada frecuencia y con demasiada facilidad”.

Por su parte, Manuel Neuer, afirmó: "No defendimos bien atrás hasta el final. No tuvimos la calma para jugar atrás. Deberíamos haber jugado un poco más rápido allí. Si hubiéramos tenido un mejor juego en el medio, si hubiéramos tenido un poco más de confianza, habría sido diferente. Japón pensó que podrían conseguirlo aquí, nosotros no. Esto es una gran decepción para nosotros”.

Finalmente, Thomas Müller, indicó: "En general, jugamos un buen partido durante largos períodos. Pero la efectividad no coincidió en ambos extremos. Es ridículo que nos quedemos con una derrota aquí. Al final, claramente tenemos que culparnos a nosotros mismos por la falta de eficiencia. Tenemos que trabajar en eso y seguir siendo optimistas”.