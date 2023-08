Juan Cristóbal Guarello emitió el capítulo 30 de La Hora de King Kong. Fue este martes 15 de agosto. Y contó con lujo de detalles el inminente traspaso de Bruno Barticciotto a la élite del fútbol de Argentina. Pero antes de llegar a eso, cambió de agencia de representación y se sumó a la empresa de Fernando Felicevich. Fue Vibra Fútbol la compañía que concretó la transacción con Talleres de Córdoba.

Y el experimentado comunicador repasó paso a paso cómo se cocinó todo. “Bruno Barticciotto ya es jugador de Talleres de Córdoba. Está en Córdoba con Daniel Béhar, la mano derecha de Fernando Felicevich. Esto ya está finiquitado. Voy a dar las cifras de la transferencia: 1,3 millones por el 60 por ciento del pase y la Católica se queda con el 40. Esa es la movida”, soltó JCG.

De todas formas, la historia está lejos de quedar ahí. “La información me llegó directo desde la gente que lo está vendiendo. Es una pérdida importante para Palestino, que se está metiendo en la pelea por el campeonato. Pero eso ya no nos debe asombrar. Cada vez que un equipo de los que no son los más grandes está en la pelea, le venden uno o dos jugadores y lo despotencian notablemente”, afirmó también Guarello.

“Parte del pase es de Católica, otra de Palestino. Uno pregunta cómo Colo Colo no tuvo 1,3 millones de dólares para llevárselo. Porque no los tiene, así de simple. Bruno Barticciotto es un jugador en formación, que todavía no está consolidado, tiene que aprender a finiquitar. Una serie de cosas para ver”, detalló también el comentarista de radio Agricultura.

Un penal clave: Guarello cuenta cómo Bruno Barticciotto se acercó a Felicevich antes de fichar a Talleres

Fiel a su estilo, Juan Cristóbal Guarello no se guardó nada. Y recordó aquel partido que la Roja jugó el 16 de junio de este año en el estadio Sausalito. Chile goleó por 5-0 a República Dominicana gracias a un triplete de Ben Brereton y un doblete de Bruno Barticciotto. “Alguien me dijo que estaba hilando fino”, introdujo.

“¿Se acuerdan del famoso partido entre Chile y República Dominicana en Sausalito? Chile ganó 5-0. Hubo un penal e inmediatamente corrieron Arturo Vidal y Gary Medel para pasarle la pelota a Bruno Barticciotto. Esto fue muy evidente. Ben Brereton había hecho dos goles y lo lógico era que marcara su triplete para apuntalar a un titular de la selección chilena. Pero no”, contó Guarello.

En rigor, Brereton ya había convertido tres tantos cuando el hijo de Marcelo Pablo anotó su primera conquista en el Equipo de Todos. “Medel y Vidal le pasaron la pelota a Bruno Barticciotto, que no sé si ya lo había reclutado Vibra o estaba en ese proceso. En el fútbol estas cosas no se hablan, se evitan, mejor hablar que están potenciando al cabro. Pero claro que un jugador con selección y gol en un partido clase A, por más que sea contra República Dominicana, tiene otro precio. Cualquiera que tenga un poquito de tablón sabe cómo fue el asunto”, aseguró, siempre en La Hora de King Kong.

“Fue grosero, no en grosería de garabato. Sí en el dibujo mal hecho. Casi un boceto, no tuvo ninguna sutileza lo que ocurrió en ese momento. Supongo que me llegarán ya una andanada de insultos, como es habitual. Pero así es el asunto. Patea el penal, hace el gol, había hecho un buen partido, pero la lógica decía que ese penal era de Brereton. Bien por Vibra que lo haya vendido a Argentina. ¿Por qué dejó a Marcelo Contreras? No tengo idea. En los camarines están pasando cualquier cosa, las peleas son cualquier cosa, pero no las metan a la cancha. Además, otro jugador que llega a la selección y cambia de representante. Es muy, muy evidente todo lo que está ocurriendo”, sentenció.

¿Cuántos goles lleva Bruno Barticciotto en 2023?

Bruno Barticciotto lleva tres goles para Palestino en el Campeonato Nacional 2023. También festejó un tanto en la Copa Chile y uno en la Copa Sudamericana. Por la selección chilena, el atacante de 22 años celebró un doblete en la goleada de la Roja ante República Dominicana.

¿Qué chilenos juegan en Argentina?

Actualmente hay 10 chilenos en la Liga Argentina. Juegan en Independiente (Mauricio Isla), River Plate (Paulo Díaz), Racing (Gabriel Arias), Huracán (Guillermo Soto y Rodrigo Echeverría), Godoy Cruz (Thomas Galdames) y Belgrano (Alex Ibacache, Matías Marín y Lautaro Pastrán). Bruno Barticciotto acompañará a Matías Catalán en Talleres de Córdoba.