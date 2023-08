La salida de Bruno Barticciotto de Palestino parece ser un hecho. En los últimos días las negociaciones entre la tienda árabe y Talleres de Córdoba se han intensificado y todo indica a que llegaron un acuerdo para comprar el 50% del pase que le pertenece al Tino.

Barti no ha jugado en las últimas semanas con el cuadro tricolor debido a molestias físicas; su DT, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, confirmó que el adiós es inminente, pese a que no se ha confirmado. En esa misma línea lamentó perder a un jugador como él, mismas palabras que han dicho sus dirigidos.

“Si le toca irse, nosotros seguiremos y nos sentiremos orgullosos de haberlo dirigido. Pero hoy ya no cuento con él, ya no es jugador de Palestino”, comentó a TNT Sports después de la victoria sobre Universidad Católica.

Joe Abrigo secundó las palabras del entrenador. En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el delantero afirmó que todo apunta a la salida de Barticciotto. Es más, aprovechó de elogiar a su compañero que compartirá en Talleres de Córdoba con Matías Catalán.

“Aún no nos confirma nada, pero si se va, le deseamos lo mejor, se lo merece. Perdemos mucho con su salida, es un jugador que marca mucho la diferencia con su habilidad”, destacó Abrigo.

El delantero aprovechó de elogiar a Barticciotto y a la posición en que juega hoy en Palestino. “Me da mucha libertad, me pide que no me estacione en una zona para atacar y si posicionarme para defender. Jugando como estamos, lo importante es que sea provechoso para el equipo más que para lo personal”, remató.

¿Qué chilenos juegan en Argentina?

Actualmente hay 10 chilenos en la Liga Argentina. Juegan en Independiente (Mauricio Isla), River Plate (Paulo Díaz), Racing (Gabriel Arias), Huracán (Guillermo Soto y Rodrigo Echeverría), Godoy Cruz (Thomas Galdames) y Belgrano (Alex Ibacache, Matías Marín y Lautaro Pastrán). Bruno Barticciotto acompañará a Matías Catalán en Talleres de Córdoba.

¿A quién pertenece el pase de Bruno Barticciotto?

El pase de Bruno Barticciotto está dividido en partes iguales entre Palestino y Universidad Católica. El Tino tiene el 50% luego de comprarlo a fines de 2022, mientras que la UC se quedó con el 50% restante tras las negociaciones con los árabes.