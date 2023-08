La partida de Bruno Barticciotto a Argentina tiene contentos a aquellos que quieren que se active una nueva generación de jugadores para la Roja. Pero, también hay quienes no están contentos con aquello. Pregúntenle a Pablo Vitamina Sánchez, por ejemplo.

El técnico de Palestino habló con la prensa tras la gran victoria árabe sobre la Universidad Católica y se refirió a la partida de unos de sus mejores jugadores a Talleres de Córdoba.

“Puede ser egoísta, pero yo quiero lo mejor para mí, para este grupo y para el club. Por eso sería bueno que se quede”, señaló el Vitamina, dejando claro que Bruno Barticciotto es una pieza fundamental en su engranaje.

“Entendemos que el fútbol es un negocio. También que está la parte humana, la del jugador. Su deseo es irse, porque siente que es un paso adelante en lo deportivo y lo económico. Nosotros jamás le vamos a coartar las posibilidades a nadie”, aclaró, sin embargo, el técnico árabe, quien incluso se puso medio religioso al referirse al tema.

“Si le toca irse, nosotros seguiremos y nos sentiremos orgullosos de haberlo dirigido. Pero, hoy, ya no cuento con él, ya no es jugador de Palestino. Si después tengo la grata sorpresa de que no se pudo ir, por la razón que sea, lo tomaré como un regalo del cielo”, cerró el DT tricolor.

¿Cuándo vuelve a jugar Palestino y contra quién?

El Tino tendrá una difícil prueba el sábado 26 de agosto, cuando visite a Huachipato en el CAP de Talcahuano (12.30 horas), válido por la vigésimo segunda fecha del campeonato nacional.

¿Qué chilenos juegan actualmente en la Primera División Argentina?

Hay chilenos en Independiente de Avellaneda (Mauricio Isla), River Plate (Paulo Díaz), Talleres de Córdoba (Matías Catalán), Racing de Avellaneda (Gabriel Arias), Huracán (Guillermo Soto), Godoy Cruz (Thomas Galdames) y Belgrano (Matías Marín).