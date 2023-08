Juan Cristóbal Guarello volvió a la carga, muy preocupado por el presente y futuro de Alexis Sánchez. El tocopillano sigue sin club tras terminar contrato con Olympique de Marsella y no renovar su contrato, esto a sólo semanas del inicio de las eliminatorias al Mundial 2026.

“Lo de Sánchez debería estar resuelto. ¿Va a encontrar club? ¡Va a encontrar club! Pero hay un tiempo perdido que en este momento le hace mal a Sánchez, y le hace peor a la selección chilena. Lo último que pensó Berizzo es que a un mes de empezar las eliminatorias, Alexis no iba a tener un solo partido de pretemporada en el cuerpo”, dijo Guarello en DirecTV Sports.

El periodista agregó que “cualquier jugador que le hubieran nombrado, tal vez no llegaba. Pero Berizzo decía que Sánchez llegaba con seis partidos de pretemporada y tres ligueros para llegar a Uruguay. Y quizás llegue con un entrenamiento”.

Y de la preocupación por lo que significa Alexis para la selección chilena, el rostro de DSports volvió a cargar contra el representante Fernando Felicevich: “entonces hay un mal manejo, una irrealidad, una excesiva ambición o tozudez. No sé, yo no lo manejo, no estoy en esa oficina”.

“Hay una moraleja que es clara para los hagiógrafos y propagandistas, para los que quieren instalar verdades en piedra: no existen los empresarios milagrosos. Los buenos jugadores se venden solos, los clubes los van a buscar. Lo que sí se puede hacer con los buenos jugadores es engañarlos, engrupirlos y no decirles la verdad. A Sánchez nadie le dijo que estar en el Marsella era excelente, alguien le vendió la pomada que podía elegir entre Inter Arsenal o Barcelona, o PSG”, añadió.

Juan Cristóbal Guarello sentencia que “a Alexis Sánchez lo han manejado mal y se ha manejado mal. Es para preocuparse. Uno supone que en algunos días va a caer en algún club. Su representante sabe que es el jugador con el que puede sacar más réditos económicos”.

¿Cuántos años tiene Alexis Sánchez?

El pasado 19 de diciembre de 2022, Alexis Sánchez cumplió 34 años. Además de la selección chilena, en su carrera ha defendido las camisetas de Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Internazionale Milano y Olympique Marsella.

¿Cuándo debuta la selección chilena en eliminatorias?

La Roja dirigida por Eduardo Berizzo iniciará el camino al Mundial 2026 visitando al Uruguay de Marcelo Bielsa el viernes 8 de septiembre para después recibir a Colombia el martes 12.