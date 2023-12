Ben Brereton pudo, este fin de semana, anotar su primer gol con el Villarreal. Al chileno le anularon el gol con el que el Submarino podría haberse impuesto por 2-1 al Sevilla El VAR acusó foul del delantero y el réferi, tras la revisión, estuvo de acuerdo con lo señalado desde arriba.

Desde las redes sociales del club le brindaron apoyo a su delantero, quien sigue sin anotar oficialmente en esta temporada. “Ya llegará, Ben. Ya llegará”, señaló la cuenta oficial del club. “Tu momento está cada vez más cerca. Aguante, Ben”, agregaron.

Enorme polémica en España por el gol anulado a Ben Brereton

Pero más allá de lo señalado públicamente, el gol anulado a Brereton generó un escándalo de proporciones en La Liga. Y es que el consejero del club, Fernando Roig Nogueroles, fue denunciado por el Comité de Árbitros a la Real Federación Española de Fútbol. Esto, por unas polémicas declaraciones dichas tras el encuentro.

“Nos robaron claramente dos puntos. Es indignante, la persona del VAR no tiene ni que llamarle“, señaló el dirigente. Ante eso, arriesga una poderosa multa que ronda entre 601 y 3005 euros, que en pesos chilenos serían, entre 570 mil y 2,8 millones de pesos.

“Es absolutamente incomprensible. Es una herramienta para minimizar errores, no para maximizar. El que intenta defender es quién golpea en la carrera. Pero es que además no es una jugada flagrante. No es ni falta y el árbitro está delante, el VAR no debe entrar nunca”, agregó.

“Es el corporativismo de que cuando le llama lo va a revisar para no desautorizarlo, aunque el VAR ahí nunca debe entrar. Él debe tener la personalidad de mantenerse, pero la culpa es VAR”, destacó el dirigente muy enojado.

“Hoy nos ha pasado a nosotros. El VAR está para ayudar, no para perjudicar. No debe entrar, no es una jugada flagrante y el árbitro no pita falta. Este año estamos dando una imagen muy pobre como fútbol. Hacen falta especialistas de VAR a los que firmar, no exárbitros”, aseguró.

Ben Brereton, en tanto, seguirá en búsqueda de su primer gol este jueves, cuando se enfrente en partido pendiente a el Maccabi Haifa, por la Europa League. Los españoles buscan pelear con el Rennes por el primer puesto del grupo y para hacerlo es vital alcanzar un buen resultado en este compromiso.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton Díaz en Villarreal?

En lo que va de temporada, Ben Brereton Díaz ha logrado disputar un total de 15 partidos oficiales con Villarreal. En ellos no registra goles ni asistencias, sumando un total de 462 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega Villarreal de Ben Brereton Díaz?

Villarreal ahora pone la mira en su próximo desafío, con un partido pendiente por la UEFA Europa League. El próximo miércoles 6 de diciembre desde las 17:00 horas chocan con el Maccabi Haifa.

