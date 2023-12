Ben Brereton Díaz no quiere cerrar el año con problemas y está haciendo todo lo posible por silenciar a sus críticos en el Villarreal. El delantero estuvo a nada de celebrar su primer gol con el Submarino Amarillo, de no ser por una polémica aparición del VAR.

Este fin de semana en el duelo ante Sevilla por La Liga de España, el artillero chileno anotó el agónico gol del triunfo para su equipo. Sin embargo, un llamado desde la cabina acusó una falta que dejó muchas dudas pero que finalmente le negó el tanto.

La frustración era total no sólo para el Villarreal, sino que para el propio Ben Brereton Díaz, quien cortaba su mala racha. Es por ello que en la previa de su partido pendiente ante Maccabi Haifa por la UEFA Europa League, el club lo motivó con todo.

Villarreal arenga a Ben Brereton Díaz para destaparse en la Europa League

Ben Brereton Díaz no lo ha pasado bien en sus primeros meses con el Villarreal y todavía no se destapa como goleador. El delantero ha pagado caro la poca continuidad y su rendimiento ha estado en la mira de los hinchas, quienes no están contentos.

Pero tras su gol anulado ante Sevilla las cosas parecen haber cambiado. La llegada de Marcelino a la banca del Submarino Amarillo le permitió sumar minutos como centrodelantero, la posición que más le acomoda y en la que más peligroso eso.

Ahora, de cara al duelo ante Maccabi Haifa por la UEFA Europa League, el Villarreal lo levanta para que salga con todo. A través de sus redes sociales, el club le dejó un mensaje a Brereton Díaz para que busque ese tan esquivo gol.

“¡Mañana es una nueva oportunidad, Ben!”, señalaron desde el elenco español. Y es que al chileno ganas no le han faltado, pero lo lejano que ha estado del arco y lo generoso, como cuando tuvo un penal que cedió a un compañero en la Copa del Rey, lo han mantenido sin inflar las redes.

Ahora, para un duelo clave en el torneo continental, el artillero de la Roja espera tener su gran momento. De hecho, en España se especula con que pueda ir de titular, pero eso lo decidirá su técnico horas antes del encuentro.

Ben Brereton Díaz no quiere estirar su mala racha y espera, en casa y con los hinchas del Villarreal en las tribunas, celebrar su primer gol. El delantero quiere recuperar su mejor versión y así tapar las bocas de quienes parecen tenerlo entre ceja y ceja.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton Díaz en Villarreal?

En lo que va de temporada 2023/24, Ben Brereton Díaz ha disputado un ttoal de 15 partidos con la camiseta del Villarreal. En ellos no registra goles ni asistencias, sumando 462 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega el Villarreal?

Villarreal se verá las caras con el Maccabi Haifa en el duelo pendiente de la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League. El encuentro está programado para este miércoles 6 de diciembre desde las 17:00 horas.

