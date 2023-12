No ha sido buena la temporada de Ben Brereton desde su arribo al Villarreal, donde los hinchas lo han criticado por no marcar goles, lo que también afecta en los pocos minutos dentro de la cancha y no destacar como titular.

Una situación que el delantero de la selección chilena sabe que afecta, pero, entiende que debe seguir positivo y trabajando hasta que se le de la oportunidad de marcar.

Fue en conversación con el Youtube “Salir Jugando” que el atacante sinceró el proceso que está pasando en España, donde la carga de no anotar goles le ha pasado la cuenta.

Pese a todo, con los cambios de entrenadores por los resultados del club, asegura que está tranquilo esperando la oportunidad y que es una racha que en algún momento tiene que terminar.

No baja los brazos

Llegó con un cartel de goleador desde el Blackburn Rovers, pero no ha podido cumplir con esa expectativa en La Liga, por lo que los dardos lo han apuntado por su campaña.

“Desde que estoy acá, llevó tres meses, y me siento muy bien. Pero así es el fútbol a veces. Hay momentos donde los delanteros pasan por épocas donde no anotan. Yo estoy pasando por uno de esos momentos. Estoy llegando con buenas chances, pero no estoy anotando, eso pasa. Y así es el fútbol, así es la vida, me mantengo positivo, aceptándolo y sigo trabajando, entrenando y espero que venga el gol en el próximo partido. No estoy muy preocupado y sigo sonriendo y feliz, así que estoy bien”, comentó Ben Brereton.

Más allá de que se mantiene optimista porque se le dé el momento de convertir, el atacante sabe que lo único que puede hacer es seguir trabajando para tener nuevas oportunidades.

“No he anotado, pero la confianza sigue ahí. Me siento bien con el que me estoy generando oportunidades y que puedo marcar un gol. Así que sigo intentando, a veces los delanteros pasamos por esto y en un minuto ya está, no estoy preocupado por esto. Seguiré adelante intentando”, precisó.

Nuevo rol con Marcelino

Brereton, al igual que sus compañeros, trabaja en acomodarse al nuevo entrenador, Marcelino García, y su forma de juego, donde ya ha detallado que ve a Brereton como un centrodelantero.

“Me gusta esa posición, pero he estado jugando como punta y para mi es jugar más de delantero centro. No tengo que defender mucho, es más de delantero puro. Pero he jugado como extremo izquierdo, pero la formación es un 4-4-2 y disfruto jugando como delantero cerca del gol. Corriendo de atrás. Esto es lo que me gusta hacer y en jugar pivoteando”, detalló.

“Así que estoy deseando seguir, ya van un par de partidos con Marcelino y han sido buenos, los entrenamientos han sido muy buenos, así que seguimos mejorando progresando y entendiendo lo que él quiere en la cancha”, finaliza.

Revisa la entrevista:

