Uno de los grandes problemas que ha tenido Ben Brereton desde que apareció en el horizonte de la selección chilena fue el idioma, donde poco a poco avanza en entender el español.

Más aún, ahora que está jugando en el Villarreal de La Liga de España, donde todos los días tiene que luchar contra su origen inglés, pero que ya le va tomando la mano.

Así lo revela el propio jugador en conversación con el Youtube “Salir Jugando”, donde explica los avances con el español que va teniendo, además que cada día está entendiendo todo.

Es más, incluso hasta ocupa algunos modismos chilenos, donde deja en claro que hay uno que siempre escuchaba y que ahora es parte de su lenguaje: “Cachai”.

Avanza con el idioma

Fue en una conversación con el periodista Enzo Olivera, que Ben Brereton revela los avances que ha tenido con el español, pese a que todavía le cuesta hablarlo para comunicarse.

“Va bien. Se va haciendo más fácil con el tiempo. Estoy trabajando en eso, lo intento, pero ahora estando aquí lo escucho mucho, dentro y fuera de la cancha, en reuniones en español y lo entiendo. No es difícil, ya me es fácil entenderlo. Y me estoy acostumbrando bien, así que está todo bien”, comentó Brereton.

En ese sentido, deja en claro que todavía no se atreve mucho a tener una conversación en español, pero que entiende instrucciones y lo que le quieren decir.

“Sí, definitivamente. Obviamente todavía me cuesta hablarlo. Me cuesta hablarlo, pero entiendo mucho. Es difícil para mi hablarlo. Pero en las reuniones escucho y entiendo y en los entrenamientos y entiendo todo, para mí no es problema”, explicó.

La vida en España

Ben Brereton se fue a vivir a España con su novia y su hijo, donde asegura que se han sentido muy cómodos, en especial con el clima, muy diferente de lo que tenían en Inglaterra.

“Sí, bueno es un país maravilloso. He disfrutado estos meses. Estamos casi en diciembre y todavía hay buen clima. Y lo estoy disfrutando mucho con mi novia, mi familia, mi hijo, cada día. Cuando llego a la casa con mi familia es lindo hacer cosas y relajarse. Es bonito por el clima y la comida también es muy buena”, finalizó.

Revisa la entrevista:

