Un día clave para la definición de la fase de grupos en el Mundial Sub 20 Chile 2025 será el que se viva este jueves 2 de octubre, con cuatro encuentros en Rancagua y Talca que podrían dar nuevos equipos clasificados para los octavos de final.

Los duelos estelares se jugarán en paralelo a partir de las 17:00 horas. En el Estadio El Teniente de Rancagua se medirán Estados Unidos y Francia por el Grupo E; mientras que en el Fiscal de Talca, por el Grupo F, se verán las caras Colombia y Noruega.

Si bien el canal que transmite en exclusiva la totalidad del Mundial Sub 20 es la señal de DirecTV a través de sus señales de pago, DSports por TV y DGO por streaming, la señal de televisión abierta, CHV, también transmitirá algunos partidos del certamen completamente gratis.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 2 de octubre?

Según la calendarización que entregó la señal de Machasa sobre las transmisiones de la Copa del Mundo juvenil, ninguno de los cuatro encuentros de esta jornada se podrán ver EN VIVO y GRATIS por las pantallas de Chilevision.

La única opción para seguir los partidos de este jueves 2 de octubre en el Mundial Sub 20 será a través del cableoperador DIRECTV , por intermedio de su señal deportiva de TV, DSports, y de forma online mediante su plataforma DGO .

Los juegos de la Copa del Mundo que van por CHV

Para la fase de grupos del Mundial Sub 20, desde Chilevision dieron a conocer que sólo emitirán por sus pantallas y su plataforma de streaming siete encuentros de esta etapa, de los cuales ya emitieron cinco, con dos por televisarse en los próximos días.

Conoce los restantes encuentros del Mundial Sub 20 que se verán GRATIS a continuación:

Chile vs. Egipto: viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.

viernes 3 de octubre a las 20:00 horas. Argentina vs. Italia: sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.

