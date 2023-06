Jorge Sampaoli tuvo un proceso en la selección argentina difícil de olvidar. Lamentablemente el casildense no es recordado por sus triunfos o títulos ganados, sino porque lo convulsionado de su etapa y del pésimo Mundial de Rusia 2018 que tuvo dirigiendo al combinado albiceleste.

Es justamente uno de esos episodios más o menos desagradables el que recordó el entrenador argentino Pablo Vicó, toda una institución en el fútbol del ascenso trasandino al dirigir desde el 2009 al primer equipo de Brown de Adrogué.

El icónico entrenador, igualito a Don Ramón del Chavo del 8 dirán algunos, rememoró un duelo amistoso que jugó ante la selección Sub 20 de Argentina dirigida por Sebastián Beccacece, ayudante por esos años del ex Universidad de Chile, donde lamentablemente conoció una versión bastante poco cordial de Sampa.

“Me invitó Sebastián Beccacece a jugar con la Sub 20 de Argentina. Yo le dije: ‘Mirá que a lo mejor el nivel que tenemos en las Divisiones Inferiores no es tan alto’. Me dijo: ‘No, no, a mí me sirve’”. Hicimos un popurrí de chicos y nos ganaron 3-0”, recordó el DT en diálogo con FM Urbana Play.

Ahí es cuando entra en escena Jorge Sampaoli, a quien Vicó evitó nombrar directamente: “Estaba ‘el señor’ con una gorrita de lana. Yo estaba agradeciéndole a Beccacece por haberme invitado, y él sin decir buenos días ni nada, le dice (a Beccacece) ‘esto no es nivel para vos, no te sirve’”.

“Yo lo miré y Beccacece me agarró de la muñeca porque le iba a contestar. Por respeto y porque era el entrenador de la Selección Argentina, me callé la boca”, agregó.

Para cerrar, el emblema del ascenso trasandino declaró que “después me enteré de otras cosas… En esto nos conocemos todos. No tenés que aparentar, tenés que ser una buena persona, para que cuando tengas una devolución sea de las mejores”.