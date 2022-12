Argentina y Francia disputarán este domingo 18 de diciembre la gran final del Mundial de Qatar 2022, luego de que sudamericanos dejaran en el camino a Croacia en la semifinal y los europeos hicieran lo propio con Marruecos.

Este duelo aparece como la gran revancha de lo visto hace cuatro años en el Mundial de Rusia 2018, cuando un joven Kylian Mbappé la rompió toda para comandar a su selección a ganar por 4-3 a la albiceleste en el Kazán Arena por la ronda de los octavos de final.

Fue precisamente este duelo que el periodista Juan Pablo Varsky trajo a colación con miras a la final del domingo. Si bien es cierto que Francia jugó un verdadero partidazo ante Argentina, el pésimo planteamiento de Jorge Sampaoli en esa tarde de 30 de junio aportó mucho para la paliza que recibió la albiceleste que decantó en su eliminación.

Esa tarde la Argentina de Sampaoli formó un 4-3-3 de esquema con Franco Armani en el arco; Gabriel Mercado, Marcos Rojo (Federico Fazio), Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Javier Mascherano, Éver Banega y Enzo Pérez (Agüero) en el mediocampo, Lionel Messi, Ángel Di María y Cristian Pavón (Maximiliano Meza) en delantera.

“Messi jugando de volante por la derecha y Enzo Pérez de 9 y de espalda con Umtiti. Messi se hinchó porque no la tocaba, porque no recibía la pelota, y se fue a un costado. Di María estaba pegado a un banda y Pavón en la otra. El equipo no encontraba caminos. Lo de Enzo de 9 tiene menos lógica que cuando atajó en River por el covid”, afirmó Varsky.

El comentario de Varsky recordando el 4-3 de Francia sobre Argentina:

En esa misma línea señaló que “así estuvimos hasta el minuto 66, duró demasiado tiempo, porque Agüero entró después. Esto lo tenemos que viralizar, porque es una maravilla, una perla de archivo. No hay ninguna forma de que lo encuentren a Messi, que camina desorientado. No sabemos cómo, pero Argentina pasó a estar 2-1 arriba. En ese desorden Argentina sacó ventajas”.

Por su parte la Francia de Didier Deschamps también salió a jugar con un 4-3-3 con Lloris bajos tres palos; Pavard, Varane, Umtiti y Lucas Hernández en defensa; Kanté, Pogba y Matuidi (Tolisso) en mitad de cancha; Griezmann (Fekir), Mbappé (Thauvin) y Giroud en ofensiva.

En Argentina se repetirán el plato de hace cuatro años Armani (hoy suplente de Emiliano Martínez), Otamendi, Tagliafico, Di María y Messi (Marcos Acuña y Paulo Dybala fueron suplentes y no ingresaron), mientras que en Francia vieron acción en Kazán los jugadores Lloris, Varane, Lucas Hernández (se lesionó en el debut), Pavard, Griezmann, Giroud y Mbappé.

Un partido que marcó el final del irregular y errático proceso de Jorge Sampaoli en Argentina. El oriundo de Casilda no pudo nunca darle su estampa al combinado albiceleste, que tuvo bajo su mano técnica una de sus peores actuaciones en una Copa del Mundo en el tiempo reciente.

