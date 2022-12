El periodista argentino y amigo de la casa, Juan Pablo Varsky, opinó que no existió el penal que le permitió abrir la cuenta a la Albiceleste contra Croacia por la semifinal de Qatar 2022. Además, "cantó antes" el segundo tanto del duelo, marcado por Julián Álvarez.

VarskySports tajante: no fue penal de Croacia a Argentina y predice gol de Julián Álvarez

El periodista argentino, Juan Pablo Varsky, vive de forma especial la primera semifinal de Qatar 2022 entre la Albiceleste de Lionel Messi y Croacia, duelo que definirá al rival de Francia o Marruecos en la gran final de la presente Copa del Mundo.

VarskySports ha comentado activamente el duelo entre Argentina y Croacia en redes sociales, al mismo momento de estar en la trasmisión oficial de DirecTV.

Sobre la polémica del penal favorable a Argentina que le dio el 1-0 parcial a los trasandinos, Varsky fue tajante: “yo no veo foul. Creo que Julián (Álvarez) termina chocando con el arquero y bastante tiempo después de haber tocado la pelota”, publicó en Twitter.

Al momento de marcar Lionel Messi, en DirecTV gritó “¡gol, gol, gol!

No lo miró, ya tenía pensado romperle el arco. Cruzado, al caño del arquero. Tenía miedo porque contra Polonia tampoco había sido penal”, mientras en paralelo escribió en la red social del pajarito azul que “Leo no lo miro. Ya tenía pensado romperle el arco. Cruzado, de zurda, al caño izquierdo. No fue penal, pero fue gol.”

Y poco antes del segundo gol para Argentina estuvo pitoniso y adivino, en perfecto timing: “qué insoportable que es Julián Álvarez, en el mejor sentido”. Segundos después el delantero puso el 2-0 para la Albiceleste.

Sobre el golazo y patriada de Álvarez, Varsky sentenció que fue “en modo rodillo. Los pasó por arriba. Él bloque el centro, el toque de Leo y empieza a correr. Usa las opciones de pase. Tiene suerte, pero porque la sigue él. Llama a la fortuna. No pasaba nada. Pasó Julián”.